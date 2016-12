- Hun måtte leve med «Leia», men var smartere enn det

(Dagbladet): - Prinsesse Leia var den viktigste kvinnerollen i det som skulle bli det mest innflyelsesrike filmuniverset på sin tid og lenge etterpå, sier Dagbladets filmanmelder Inger Merete Hobbelstad.

Tidligere i kveld ble det kjent at Carrie Fisher, som spilte prinsesse Leia i «Star Wars», har gått bort etter at hun fikk hjerteinfarkt lille julaften. Flere amerikanske medier meldte tidligere i kveld om dødsfallet, deriblant People.

Ifølge Hobbelstad gjorde Fisher som «Leia» inntrykk på både jenter og gutter.

- Leia var både en handlekraftig autoritet og et sexsymbol, og var i det hele tatt en distinkt, sterk personlighet, sier hun.

Ettertraktet manusdoktor

Hobbelstad mener det er viktig å huske på at Fisher satte spor etter seg også på andre måter enn som prinsesse Leia.

- Hun spilte for Woody Allen, var en ettertraktet manusdoktor i Hollywood og romanforfatter - en selvironisk og ærlig kronikør av sitt eget liv, sier hun.

Fisher innrømmet tidligere i år at hun hadde hatt et forhold til Harrison Ford, som spilte Han Solo i «Star Wars».

- Iblant var hun sikkert mer åpenhjertig enn hva andre skulle ønske hun var, som da hun innrømmet at hun hadde hatt en affære med gifte Harrison Ford på «Star Wars»-settet. Hun var åpen om sin bipolare lidelse og sitt eget rusmisbruk, på en veldig upretensiøs måte, sier Hobbelstad.

- Den største for vår generasjon

Siden regissør George Lucas «Star Wars»-eventyr, som startet på 70-tallet, har tv-serier og filmer spilt på referanser til prinsesse Leia.

- For min generasjon, som vokste opp med de tre første «Star Wars»-filmene, var hun den største. Hun var kul, vakker, morsom og handlekraftig, sier filmkritiker Brita Møystad Engseth.

Møystad Engseth framhever også Fisher som en stor komiker og manusforfatter.

- Det var spektakulært. Hun hadde flere stand-up-show, som «Wishful Drinking», hvor hun snakker om livet sitt, «Star Wars», bipolaritet, alkoholmisbruk, depresjon og forholdet til moren Debbie Reynolds, sier hun.

Møystad Engseth beskriver Fisher som en smart dame.

- Hun var en smart komiker med sterke politiske meninger. Hun måtte leve med Leia, men var smartere enn det.

Mer enn en gullbikini

Ifølge Møystad Engseth er det flere grunner til at prinsesse Leia ble et ikon. Hun mener Fisher var vel så stor i den hvite kjortelen med våpen i hånda som prinsesse Leia i gullbikini.

- Hun var onanimateriale for så mange unge gutter, men hun var også en klar og synlig kvinneskikkelse, sier Møystad Engseth.

Dagbladets anmelder Inger Merete Hobbelstad deler samme syn:

- At Leia ble så ikonisk, har også å gjøre med at hun var så lett gjenkjennelig. Den som ser kjøttkakefrisyren og den hvite kjolen, vil umiddelbart tenke «Star Wars». Det gjelder så klart også gullbikinien med lenke, som Leia hadde på seg da hun var fanget i haremet til Jabba the Hutt, og som var både vågalt og veldig pikant for mange unge publikummere på den tida, sier Inger Merete Hobbelstad.

Hobbelstad peker på at det også er typisk at det til slutt er Leia selv som dreper Jabba.

- Det er i et stunt som Fisher insisterte på å gjøre selv. Det er ikke sikkert prinsesse Leia ville blitt så stor om hun ikke også hadde hatt den besluttsomheten. En gullbikini er ikke nok, sier Hobbelstad.

Comback som voksen «Leia»

- Dette var leit å høre. Fisher gjorde en veldig fin figur i «Star Wars»-filmene, ikke bare i de tre første, men også i «Star Wars: The Force Awakens», og sannsynligvis også i den kommende filmen «Star Wars: Episode VIII», som har premiere i 2017, sier Dagbladets filmanmelder, Jon Inge Faldalen.

«Star Wars: episode VII- The Force Awakens» hadde premiere på norske kinoer før jul i fjor. Carrie Fisher gjorde da et comeback i rollen som en voksen «Prinsesse Leia» som gjenforenes med «Han Solo», spilt av Harrison Ford.

- Hennes rolle som Leia er en av filmhistoriens mest ikoniske. Den er senere gjennomparodiert og sitert i tv-serier og filmer, av henne selv og andre, sier Faldalen.

- Udødelig

Ifølge Faldalen er prinsesse Leia blant de viktigste karakterene i «Star Wars»-universet sammen med «Darth Vader», «Luke Skywalker» og «Han Solo».

- Hun var en viktig prinsesse som viste handlekraft og ledet an i forsvaret av sin verden. Hun er ikke prinsessen i et tårn som må bli reddet av en prins, ei heller etter at hun - som hun selv ironisk påpekte - ble en «Disney-prinsesse» i de nye filmene, sier Faldalen.

Faldalen mener «Prinsesse Leia» og Carrie Fisher er udødelige i filmhistorien og at hun er i selskap med Julie Andrews i «The Sound of Music», Kate Winslet i «Titanic» og Vivien Leigh i «Tatt av vinden», som har kvinnelige hovedroller i tidenes største filmsuksesser.