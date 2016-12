Det juges i alle kanaler for tiden. En justisminister som fornekter menneskeskapte endringer. En tidligere FrP-leder som sitter på frokost-tv og viser fram et ark med konspiratoriske nettsteder. Den hysteriske propagandaen i begge leire under Brexit-valgkampen. Og i januar flytter (nok) en løgner inn i det hvite hus.

Postfakta-samfunnet er her, og du er kanskje en av dem som frykter at dine barn skal vokse opp i et samfunn der rett er galt og galt er rett. Men hva om du er like god som dem? Har du da rett til å klage over Per Willy, Donald og Nigel?

Her er min utfordring til deg: hvis du kan ta et oppgjør med følgende tre løgner fra og med i dag – lille julaften 2016 – kan du kritisere postfakta-samfunnet med god samvittighet. Hvis ikke, bør du holde kritikken for deg selv og juge sammen med oss andre i stedet.

1. Julenissen finnes

Julenissen finnes ikke. Hvordan kan du forvente at barna dine skal kunne skille mellom korstog og lyntog hvis du lurer dem til å tro at det bor en overvektig gubbe på Nordpolen?

Julenissen finnes ikke og det er på tide å ta et oppgjør med løgnen. Si det først høyt til deg selv et par ganger. Når du har blitt vant til å si det, sier du det til barna. Fortell det som det er: «Det finnes ingen julenisse». Kommer ungene med innsigelser, argumenterer du rolig og behersket imot. Kun basert på fakta.

Det er cirka 800 mill. barn i verden fordelt på omkring 200 mill. husholdninger. Om julenissen skulle besøkt alle disse på én og samme dato måtte han holde en hastighet på 4 705 882 km/t . Luftmotstanden ville ha gjort julenissen til støv. Behold øyekontakten med det måpende barnet mens du legger fakta på bordet.

2. Eric Clapton sa at Øystein Sunde var verdens beste gitarist

Eric Clapton har aldri sagt at Øystein Sunde var verdens beste gitarist. Det har heller ikke Mark Knopfler. At nordmenn i det hele tatt kan gå rundt og tro på noe sånt, sier litt om hvor langt nisselua har sklidd ned i panna vår.

Hvorfor skulle Eric fuckings Clapton finne på å si at en fyr fra Skarnes som lager sanger i E-dur om snøfreser’n sin er verdens beste gitarist? Hvis dette ryktet kan spres av vår kunnskapsminister, hvordan kan vi da kritisere en justisminister som tviler på menneskeskapte klimaendringer?

3. Hvis du tror på Jesus kommer du til himmelen

Det er selvfølgelig kjempekoselig å tro at Jesus kan frelse oss fra evig pine. Det er jo tross alt vår kulturarv. Men det er ikke fakta. Er det ikke rart at vår kulturarv er basert på en løgn? Gud kan ikke gi deg evig liv. Ikke Allah heller. Slike villfarelser passer perfekt inn i postfakta-samfunnet, men om du i fullt alvor ønsker deg et kunnskapssamfunn må du ta et oppgjør med slike løgner.

En god anledning vil være gudstjenesten på julaften, da kirken er full. Reis deg opp blant benkeradene og forklar dine sambygdinger hvorfor kristentro strider mot både sunn fornuft og tilgjengelig kunnskap. Det blir det faktabasert julestemning av.

Med denne utfordringen ønsker jeg alle i postfakta-samfunnet en god «jul».