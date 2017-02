I Norge blir du rikskjendis av helt andre grunner enn å dyrke deg selv med en iphone

«Eg e kåt, eg e galen, eg e frå Setesdalen», synger trubadurene i Busserulls. Strofen står også trykket på t-skjorta til harding og hardingen Leif Einar Lothe aka. «Lothepus», et klesplagg som på mange måter oppsummerer hvorfor Norge knusekoser denne 47 år gamle maskinentreprenøren så hardt til brystet at han sliter med å puste, og må skaffe seg hemmelig telefonnummer: Kunsten å gi ganske så faen.

Jeg mistenker at jeg ikke er aleine om å finne fram til kultprogrammet som introduserte Norge for villmannen fra Hardanger idet rulleteksten til «Farmen kjendis» ruller oppover tv-skjermen. I «Fjorden Cowboys», en befriende langfinger av en tornado, blåst opp av dynamitt, øl, diesel, stål, bannskap og sigaretter, røyklegger «Lothepus» og makker Joar «Levemann» Førde store deler av det idylliske Vestlandet, og lar resten av oss puste inn de ufiltrerte avgassene.

Og seertall lyver ikke, vi elsker det. For vi har fryktelig godt av galskap. Det er inspirerende i et internett-samfunn som i mange år har bygget opp en kultur for støvbelagt, streit, sunn og talentløs selvdyrking. I strebete forsøk på å bli offentlige navn filtreres tekster, meninger, bilder og videoer så mye at de reduseres til søvndyssende irrelevante gjesp. I den andre enden blir det for privat, og automatikktankegangen i at sine egne følelser er så forbanna viktige for alle andre er i ferd med å sementere seg. Kjedelig.

Her ligger paradokset som viser seg gang på gang. I konforme Norge blir du nemlig rikskjendis av helt andre grunner enn å dyrke deg selv med en marmordekslet iphone. Du trenger rødprince, smuglerøl, en billigtelefon fra Clas Ohlson og en ekstrem evne til å ignorere uviktig støy fra dem som tror de definerer populærkulturen. I takt med storstilt sentralisering er det heldigvis distriktene som står for pusterommene, og byfolket står misunnelige igjen. Sørfjorden, hvor Lothepus og Joar vokste opp, er visstnok «fjorden Gud glemte», men jeg tror få glemmer de to ærlige arbeidskarene fra Hardanger. Vi prøver derimot å glemme 200 ubegripelig kjedelige bloggere hver eneste dag.