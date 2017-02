Iscenesatte kidnappingen av sin egen datter (9). Når historien nå blir vist på tv, har det blitt bråk

(Dagbladet): Tirsdag denne uka blir den nye engelske dramaserien «The Moorside» lansert på BBC. En serie som skal gjenfortelle den virkelige historien om kidnappingen av ni år gamle Shannon Matthews fra 2008.

Matthews ble kidnappet av sin egen mor Karen Matthews og stefar Michael Donovan på vei hjem fra svømmetrening i hjembyen Yorkshire.

Etter en 24 dager lang leteaksjon ble skolejenta funnet neddopet i en seng hjemme hos stefaren Donovan. Retten mente at motivet var penger.

Har ikke tatt kontakt

Regissøren av «The Moorside», Neil McKay, har derimot ikke tatt kontakt med hverken moren, Karen Matthews, eller resten av familien i forkant av innspillingen til serien - noe de har reagert sterkt på overfor Sunday People.

Selv sier McKay at de har valgt å ikke kontakte Matthews, som er omtalt som Storbritannias mest forhatte mor, fordi produksjonsselskapet var redd for å sende henne tilbake i rampelyset. Det skriver The Mirror.

- Vi forteller uansett ikke historien fra Matthews' opplevelse av hendelsen. Vi bare gjenforteller historien sånn som vi så det, sier McKay til avisa.

I serien blir Matthews spilt av Gemma Whelan, best kjent som Yara Greyjoy fra «Game of Thrones».

Fra venners perspektiv

«The Moorside» blir hovedsakelig vist fra vennene til Karen Matthews' perspektiv. Sheridan Smith som spiller rollen som Julie Bushby, har blant annet en sentral rolle.

Bushby var naboen og en nær venn av Karen, samt at hun ledet leteaksjonen for beboerne i nabolaget Shannon forsvant fra.

Gjennom serien får man også et innblikk i hvordan samfunnet reagerte da de oppdaget at hele kidnappingen var en løgn.

Dømt

Karen Matthews og Michael Donovan ble i 2009 begge dømt til åtte års fengsel, melder Press Association. Domstolen i Leeds fant dem skyldig i bortføringen av den britiske ungjenta.

- Ugjerningene dere gjorde er fullstendig avskyelige. Det er umulig å forstå hvordan dere kunne få dere til å behandle den unge jenta på denne måten, sa dommer McCombe til de domfelte i retten.

Dommeren tror ikke Matthews og Donovan har vært alene om å planlegge kidnappingen. McComb mener deres intelektuelle kapasitet er for lav til at de hadde klart det på egenhånd.

- Det er ufattelig at dere engasjerte venner, naboer og i ditt tifelle, Matthews, dine egne barn i letingen etter det som tilsynelatende skulle være et savnet barn, sa dommeren.

Dommeren understreket at selv om Shannon ikke kom fysisk til skade under oppholdet i Donovans leilighet, har rapporter vist at hun har tatt psykisk skade av behandlingen hun fikk.