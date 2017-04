- Jeg var god, men også heldig

(Dagbladet): Vinneren av 30-årsjubileet for «Påskelabyrinten» gikk til læreren Anne Grønlie, som ble med på sin 50-årsdag 13. april og hang med helt til mål påskeaften.

- Umiddelbart så følte jeg at det var litt urettferdig, sier vinneren:

- Ragnhild (Hammersmark Sandstad) var jo så dyktig. Jeg var også god - og heldig, sier Anne Grønlie til Dagbladet minutter etter at hun gikk over målstreken som vinner av «Påskelabyrinten» på NRK P1.

Havnet på Lerkendal

Etter at programleder og quizmaster Viggo Valle gjennom påskeuka har tatt oss med verden rundt med spørsmål om geografi, historie og samfunnsfag, landet vi til slutt i brakka til Rosenberg på Lerkendal.

- Den første dagen, på min 50-årsdag, fikk jeg hjelp av hele familien, to sønner, en datter, mann og kjæresten til den ene sønnen.

- Men i dag var jeg alene med datteren, Ingrid Stenmark på 20 år - gutta mine har dratt på fotballtur til England, sier en opprømt og glad «Påskelabyrint»-vinner.

Reiser til Island

Vinneren får 10 000 kroner å reise for, samt tursekk og ei T-skjorte, som også de to andre finalistene, Ragnhild Hammersmark Sandstad og Gunnar Milch fikk. Anne Grønlie forteller at hun ønsker å reise tilbake til Island, som hun nylig besøkte.

- Jeg synes det var veldig vanskelig, og det er vanskeligere når man er direkte på lufta.

- Men jeg fikk god hjelp av familien, selv om jeg bare hadde datteren min i dag. Det er morsomt å tenke og resonere seg fram til riktig svar, men det er umulig ikke å google litt også, sier Grønlie.

300 strikkevotter

Forleden dag nevnte læreren ved Drammen videregående skole et veldedig arrangement hun er involvert i, Europeisk ungdomsparlament (EYP), og at de ønsker 300 par strikkede votter til et stor arrangement neste uke som involverer elever fra hele Europa.

- Mange lyttere har respondert og jeg tror vi nesten er i mål, sier Grønlie som har hatt hundrevis av elever og tidligere elever som har fulgt med henne gjennom «Påskelabyrinten».

- «Påskelabyrinten» er en del av allmenndannelsen, slår jubileumsvinneren fast.

En million lyttere

Mannen bak en av NRK Radioens største suksesser, er Viggo Valle, med nærmere en million lyttere som følger hans rebusløp over hele verden. Og de følger med ham med argusøyne.

- Det har gått veldig greit i år, slår programlederen fast.

- Jeg vil si at årets «Påskelabyrint» har vært på høyde med de aller beste, sier Valle - som nå skal ta seg noen dager fortjent påskeferie, sier Valle til Dagbladet etter finalesendingen - som er veldig fornøyd med deltakerne.

«Påskelabyrinten» er folkeopplysning

- Det har vært kvalitet over årets deltakere, og ikke unaturlig er mange av dem lærere eller har hatt lærerbakgrunn, som årets tre finalister, sier Valle.

Han legger til at det er en utfordring å lage geografi-, samfunns- og historiske spørsmål som ikke kan umiddelbart og med enkelhet kan googles og løses på den måten.

- «Påskelabyrinten» bidrar til folkeopplysning, i tillegg til at det er god underholdning - i god gammel NRK-tradisjon, sier Viggo Valle, som lover å være tilbake med nye utfordringer neste påske også.