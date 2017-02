Jo mer han dømmes for, jo lavere straff kan han få

Adelige titler om grove kriminelle kan virke både malplasserte og banale. Men om narkotikahandelen styres av et slags adelskap, er det liten tvil om at Gjermund Cappelen fortjener en tittel. Han tilstår selv smugling i et omfang så stort at det knapt kan ha vært plass til andre i det norske markedet. Eirik Jensen og hans forsvarere tviler på at det er sant.

Gjermund Cappelen har tilstått smugling av narkotika i et mye større omfang enn politiet kan bevise. Fredag forklarte han seg i detalj om de 20 forskjellige typene hasj han fikk i en enkelt levering. Lapper med regnskap ble funnet i politiets beslag på lageret hans, og Cappelen virket nesten litt stolt da han forklarte seg om sine strenge krav til kvalitet.

I begynnelsen av karrieren fikk han leveringene fra personbiler med skjulte rom. Etterhvert ble omfanget så stort at det måtte trailere til for å få hasjen over grensa. De kom over Svinesund eller gjennom Larvik, med sjåfører som ikke fikk vite hvor de skulle før de var trygt gjennom tollen.

Selv satt Cappelen trygt, han var ikke i nærkontakt med kurerene selv da de leverte lasten til folk som plasserte den på ulike lagre. Han opererte på et nivå av bakmenn som kun få betrodde vet hvem er, langt høyere i hierarkiet enn de som frakter og selger hasjen. Logistikken i Cappelens nettverk framstilles som så effektivt at han selv kunne jobbe administrativt på dagtid mens barna var i skole og barnehage, og på korte «forretningsreiser» til steder som Amsterdam og København.

Dersom en trailer ble stoppet i tollen, skulle Jensen ifølge hasjbaronen varsle ham. Da ville ingen andre i nettverket bli avslørt. Om varselet ikke kom, gjorde ikke politimannen jobben sin, sa Cappelen fredag.

Samtidig som denne saken pågår i Oslo tingrett, sitter noen av Cappelens samarbeidspartnere i Borgarting lagmannsrett. Der behandles anken i den såkalte oppbevaringssaken, som handler om inntil 1,4 tonn hasj. Cappelen er dømt i den saken, men straffeutmålingen utsatt til denne. Det er både begrunnet i mulig strafferabatt, men også den store forskjellen i omfang. I denne saken har nemlig storsmugleren sagt at han har innført mellom 20 og 30 tonn hasj, med hjelp fra Eirik Jensen. Paradokset er at en streng korrupsjonsdom mot Jensen og Cappelen øker storsmuglerens sjanse for strafferabatt. Jo mer han dømmes for, jo lavere straff kan han få.

Dommen i oppbevaringssaken slår fast at Cappelen har tilpasset sin forklaring til hans medtiltaltes og etterhvert som politiet har lagt fram bevis. Dommerne skrev da at hans forklaring «har liten selvstendig bevisverdi».

Det kan godt hende at Gjermund Cappelen likevel snakker sant. Men det er ingen grunn til å ta hans ord for det. I Oslo tingrett har aktor Lars Erik Alfheim uttalt at det er «ikke påtalemyndighetenes vurdering at vi har med en lystløgner å gjøre» og mener retten skal se storsmugleren som en slags angrende synder som nå legger alle kort på bordet. Likevel er det altså slik at Cappelen kan tjene på å lyve. Han har all grunn til å framstille seg selv som en slags konge på haugen.