Johnny Depp tilbake som gjørmedekket Jack Sparrow

De norske regissørene Joachim Rønning og Espen Sandberg er snart klare med den femte filmen i «Pirates of the Caribbean»-serien: «Salazar's Revenge».

Filmene om de karibiske piratene har fått en solid fanbase, siden første film «The Curse of the Black Pearl» kom ut i 2003.

Det er derfor knyttet store forventninger til oppfølgeren. Nå er en ny trailer til filmen sluppet.

Den forrige traileren fokuserte på kaptein Salazar, er en mulig motstander for hovedrollen Jack Sparow. Denne gangen dukker Sparrow selv opp i et kort glimt, dekket av gjørme og med en flaske rom. Traileren er, passende nok, akkompagnert av Johnny Cashs låt «Ain't no grave (gonna hold this body down)».

«Pirates of the Caribbean 5», har et budsjett på hele 250 millioner dollar, og er den største filminnspillingen i Australia noensinne.

Under filmingen fikk produksjonen problemer med dårlig vær, da den tropiske orkanen Nathan rammet settet kort tid etter at innspillingen startet i februar 2015. Det har også vært utsettelser på grunn av omskriving av manus, og fordi hovedrolleinnehaver Johnny Depp pådro seg en skade i hånden. Nå er utfordringene et tilbakelagt kapittel, og filmen har premiere på norske kinoer 24. mai.

Rønning og Sandberg har tidligere stått bak filmer som «Max Manus» og «Kon-Tiki».