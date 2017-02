Karin Hindsbo blir ny direktør ved Nasjonalmuseet

(Dagbladet): Mandag offentliggjorde Nasjonalmuseet at det er den danske kunsthistorikeren Karin Hindsbo, som får jobben som ny direktør.

Nasjonalmuseet lyste ut ny åremålstilling som direktør ved museet 11. november, og det var knyttet stor spenning til hvem som fikk jobben.



Hindsbo er i dag direktør ved Kode Kunstmuseene i Bergen. Hun har tidligere vært direktør ved Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand, og har ledet Kunsthallen i Aarhus.

– Nasjonalmuseet er en av de aller viktigste kulturinstitusjonene i Norden. Nå står vi foran museets mest spennende periode, på vei mot nytt bygg på Vestbanen i 2020. Her ligger en historisk satsning på kunst, og jeg gleder meg stort til å være med på å forme fremtidens nasjonalmuseum, sier Karin Hindsbo, i en pressemelding.

Hun starter i stillingen 1. juni.

13 søkere

Fredag ble listen over søkerne offentliggjort, og det ble klart at 13 søkere ønsket jobben.

Kunsthistoriker Knut Ljøgodt, tidligere direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø og nåværende direktør Audun Eckhoff var blant søkerne.

Også den kontroversielle kunstneren Morten Viskum var blant søkerne. Han ble kjent nasjonalt etter det såkalte «Rotte/oliven prosjektet» i 1995, hvor han plasserte rottefostre i olivenglass i 20 butikker over hele landet.

- Rett kvinne

Karin Hindsbo har en mastergrad i kunsthistorie fra Aarhus Universitet. Totalt har hun over ti års erfaring som toppleder.

I tillegg til ledererfaring fra Kode Kunstmuseene i Bergen, Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand og Kunsthallen i Aarhus, har hun blant annet også vært kunstfaglig leder ved Kunsthall Aarhus og leder for Den frie Udstillingsbygning i København.

- Karin Hindsbo er en av Nordens dyktigste museumsledere, og vil være rett kvinne til å lede Nasjonalmuseet inn i en avgjørende epoke. Styret har vektlagt hennes tunge ledererfaring og erfaring fra lederskap i omstilling, kunstfaglige bakgrunn, hennes sterke formidlingsevne og evne til snakke frem kunsten i et samfunnsperspektiv, sier styreleder Linda Bernander Silseth.

Nytt museum

Den nye direktøren vil få en av Norges mektigste stillinger innen kunstfeltet, og med byggingen av det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen vil det bli nok å henge fingrene i.

Museet skal stå klart i 2020.

Forrige uke skrev også Aftenposten at det er uro blant de ansatte på museet. Ved avdelingen for Samtidskunst skal det være så mye turbulens, at det er hentet inn ekstern psykologhjelp via bedriftshelsetjenesten, i tillegg til psykologbistand fra museets HR-avdeling.

Satte sinnene i kok

I sommer fikk Nasjonalmuseet kritikk for å skremme bort søkere til åremålsstillingen som direktør for Nasjonalmuseet.

I en pressemelding oppfordret nemlig styret kvalifiserte søkere, men også nåværende direktør Audun Eckhoff om å søke på stillingen. Det satte sinnene i kok hos flere, som mente styret, med daværende styreleder Svein Aaser i spissen, hadde bestemt seg på forhånd for hvem som skulle få stillingen.

Audun Eckhoffs åremål går ut i mars.