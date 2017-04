Konfirmasjonen blir det første møtet med klasseskillet

Det er knyttet mange forventinger til konfirmasjonsdagen. Forventinger som det snakkes høylytt og entusiastisk om i friminuttene i tiden frem til den store dagen. Men ikke alle deler entusiasmen. Og for noen er denne tiden fylt med en gnagende uro. En uro som ligger som et klamt tak rundt magen.

For mens noen skal feire inngangen til voksenlivet i festlokaler med eksklusiv cateringmat og søte fristelser fra et fransk konditori, inviterer andre til festligheter i stua. Her serveres det hjemmelaget mat og bestemors bløtkake.

Og mens noen ser frem mot konvolutter stappfulle av tusenlapper, vet andre at gavene ikke kan måle seg med de summer det snakkes om i skolegården. Et klasseskille har kommet til syne i vennegjengen. Et økonomisk skille som tidligere ikke har vært til å ta og føle på, men som nå virker å reise seg som en stor og solid borg.

Gavene får mye fokus i konfirmasjonstiden. Bare fra foreldre og besteforeldre får konfirmanter i gjennomsnitt 20.000 kroner. I tillegg kommer alle pengegaver tanter, onkler og andre gir på den store dagen. Enkelte 14-åringer kan innkassere opp til 100.000 kroner og vel så det på denne merkedagen.

Konfliktnivået på hjemmebane øker. Det er vanskelig for den kommende konfirmant å forstå hvorfor ikke foreldrene leier et flott lokale, bestiller catering og fyller kontoen med store pengebeløp slik som er tilfelle for «alle» andre i klassen. På utsiden virker det som om luksusfester og store kontantbeløp er den nye normalen. Det er ikke alltid tilfelle. Men som kjent - skinnet bedrar.

Hvordan ble det egentlig slik? For det har jo ikke alltid vært sånn.

Endringen har ikke skjedd over natten. Muligheten til å smøre på i tykke lag, når man feirer ungdommen, har nemlig økt i takt med velstandsveksten. Og mange har åpnet lommeboken på vidt gap. Kanskje uten å tenke på konsekvensene. For det er gjerne slik at forventingene øker i takt med givergleden. Redselen for ikke å innfri er stor blant foreldre, som heller smører på. Og det til tross for at familieøkonomien egentlig ikke tåler gjentagelse av det som nå er blitt et svært kostbart ritual. Dyre kreditter og forbrukslån blir løsningen for mange.

Er det ikke på tide å snu denne trenden? Mye kan gjøres med kommunikasjon og åpenhet, også rundt familiens økonomiske situasjon. Å forklare barna hvorfor man prioriterer som man gjør er ofte en god måte å redusere uenighetene på. For ungdommene forstår mer enn du aner, men du kan ikke forvente at de skal forstå uten forklaring. Pengepraten bør du innføre på et tidlig tidspunkt, så blir det mer naturlig å snakke om økonomi i heimen.

Og selv om du har råd så trenger du ikke smøre så tykt på. Har du tenkt på hvilke signaler dette sender? Du er ditt barns viktigste rollemodell, og måtehold er en viktig lærdom som barnet ditt vil nyte godt av i fremtiden.

Og det er en viktigere gave enn en konto full av penger.