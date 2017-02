Krigen i Øst-Ukraina er trappet dramatisk opp de siste dagene. Også det dreier seg om president Donald Trump.

Den siste uka har krigen i Øst-Ukraina blitt trappet dramatisk opp. Minst 23 mennesker er døde, og mange frykter en ny runde med intensiv krigføring i den snart to år lange krigen som til sammen har krevd rundt 10 000 liv. Partene gir som vanlig hverandre skylda for at krigen er trappet opp.

Alt er altså ved det gamle. Bortsett fra en ting. USAs nye president Donald Trump er den utløsende årsak for opptrappingen av krigen, i propagandakrigen som omgir den faktiske krigen. Den russiske presidenten Vladimir Putin var denne uka i Budapest, hos sin venn statsminister Viktor Orban, og sa at opptrappingen av krigen i Ukraina skyldtes ukrainernes ønske om å få Trump - som har sagt han vil starte et nytt kapittel i forholdet til Russland - over på sin side i det ukrainske dramaet. Putin sa også at ukrainerne hadde startet offensiven for å få mere penger til å føre krigen fra USA og EU. Mens den republikanske senatoren John McCain - en svoren venn av Ukraina i denne konflikten - sier at Putin står bak opptrappingen av krigen for å teste Trumps grenser. I en brev til Trump skriver McCain:

- Det at denne bølgen av angrep begynte dagen etter at han (Putin) snakket med deg (Trump) på telefon er en klar indikasjon på at Vladimir Putin beveger seg raskt for å teste deg som øverstkommanderende, skriver McCain.

Altså, Putin vil ifølge McCain teste Trumps nerver, for å sjekke hvor langt han kan gå uten at Trump setter foten ned for det senatoren sier er russiske provokasjoner. Det kan godt være sant. Men hvor sannsynlig er det at Putin vil tvinge Trump til å støtte Ukraina, og ta det som i Moskva betraktes som anti-russiske posisjoner?

Det er ikke noe nytt at ord står mot ord om hvem som har mest skyld for denne krigen. Det nye er at Trump spiller hovedrollen som krigens motivator i både Russlands og Ukrainas fortelling om den. Det opptrappingen av krigen derfor viser er at den er like langt unna en løsning. De krigende har fått utdelt nye politiske kort som skal testes ut og spilles. Kortet er Trump, og det kan trumfe de etablerte politiske spillereglene.

Det er det Ukraina frykter, og Russland håper. Det var derfor en fjær i hatten for Ukraina da Trumps nye FN-ambassadør Nikki Haley i går - under henvisning til opptrappingen av krigen - sa at hun sterkt fordømte den russiske virksomheten i Øst-Ukraina. Hun sa også at sanksjonene mot Russland ikke vil bli fjernet før Krim er gitt tilbake til Ukraina.

- Vi vil ha bedre forhold til Russland, men den alvorlige situasjonen i i Øst-Ukraina er en som krever klar og sterk fordømmelse av den russiske virksomheten, sa Haley.

Det er et sterkt signal om at tyngden av USAs posisjoner er så tunge at den tunge utenrikspolitiske skuta USA er vanskelig å snu, også for skipper Trump. Den nye amerikanske presidenten antydet i valgkampen av sanksjonene mot Russland kunne bli hevet, og at Krim like gjerne kunne være russisk. Han kom med flere komplimenter til Putin personlig, som han blant annet kalte en «sterkere leder» enn USAs daværende president Barack Obama. Og han har bagatellisert det amerikansk etterretning sier var et russisk regjeringstyrt datainnbrudd i Det demokratiske partiet under valgkampen i fjor høst.

Selv har Trump i hovedsak vært taus om Russland og Ukraina etter at han ble valgt til president. For en uke siden snakket Trump og Putin i telefon for første gang. Det var - etter referatene å dømme - en vennlig, men ikke veldig substansrik samtale. De to var enige om å intensivere handelen, men nevnte - igjen ifølge referatene - ikke noe om forutsetningen for å intensivere handelen, nemlig opphevelse av sanksjonene.

Og igjen er vi henvist til å gjette om Trump, jokeren som i kraft av sin rolle kan trumfe det meste.