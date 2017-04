Kulturhistorikertull fra Sørbø

Den ikke helt kulturradikale kunsthistoriker Tommy Sørbø forteller i fredagens Dagbladet at «Kulturradikalismen har som kjent beredt grunnen for den økonomiske liberalismen». Jeg er nok for naiv og ukulturell til å kunne se denne sammenhengen.

Wikipedia forteller for eksempel om norsk kulturradikalisme: «Profilgenerasjonen, med Solstad og Vold som de sentrale navnene, kalles ofte kulturradikalismens tredje fase». Jeg antar at Sørbø ikke tenker på Georg Brandes på 1870-tallet?

Historiker Haakon Flemmen viser i en artikkel i tidsskriftet arr (nr. 3-4 2012) at kulturradikalismen ikke startet med den fæle Sigurd Hoel og hans frivole «Syndere i sommersol» (Gyldendal 1927), men at vi nok må tilbake til...Georg Brandes. Mens Cappelen Damms skoleverk «Mangfold» definerer kulturradikalisme slik: «Bygger på rasjonalisme, fornuft og framskrittsoptimisme med drømmen om det frie mennesket som sentrale begreper, mot sensur og autoritære holdninger, for åndsfrihet og toleranse».

Tommy Sørbø framstår stundesvis som humorist, men når han har på seg hei-serru-serru-historikerhatten, bør han slutte å slenge dritt til alle som er litt mindre reaksjonære enn han selv er.

Mens jeg venter spent på at han viser oss alle at det er den fæle moderne kunsten som er skyld i den økonomiske liberalismen som ødeleggger oss alle.