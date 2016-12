Kunståret 2016: Ingen norske millionsalg

(Finansavisen): De dyreste bildene som har vært omsatt på auksjon i Norge i år har vært grafikk. «No. 27» (1960) av Chu Teh-chun og «Soleienatt» (før 1915) av Nikolai Astrup gikk under hammeren hos Blomqvist Kunsthandel med tilslag på henholdsvis 940.000 kroner og 770.000 kroner.

Hos Grev Wedels Plass Auksjoner gikk «Måneskinn. Natt i Saint-Cloud» (1895) av Edvard Munch for 720.000 kroner, skriver Finansavisen.

Sitter på gjerdet

- Folk har sittet på gjerdet. Hadde vi hatt flere kostbare bilder, hadde vi også solgt flere, sier Knut Forsberg i Blomqvist Kunsthandel, til Finansavisen.

Høyeste priser for norske kunstnere er oppnådd i utlandet.

Under en Sotheby’s-auksjon i London tidligere i desember gikk «Fra Værvågen. Fiskerens hytte» av Harald Sohlberg for 1,2 millioner pund, eller 12,9 millioner kroner. Blomqvist satte rekord for trykket «Vinternatt i Rondane» fra samme kunstner med 380.000 kroner på sin siste auksjon. «Pikene på broen» av Edvard Munch ble solgt av Sotheby’s i New York for tilsvarende 456 millioner kroner i november.

Treffer bedre

- Det har vært et fremgangsrikt år. Fra å være vant til en relativt høy andel usolgte objekter gjennom flere år, har den andelen gått betraktelig ned. Det må bety at vi treffer bedre på hva markedet vil ha, og på vurderingene, sier Hans Richard Elgheim, daglig leder i Grev Wedels Plass Auksjoner, til Finansavisen.

Verdien av omsatt kunst hos Grev Wedels Plass Auksjoner sank riktignok fra 2015 til 2016, noe som henger sammen med at mange dyre bilder ble solgt under Munch-auksjonen i fjor. Auksjonene hadde særlig høy kvalitet i 2007, 2013 og 2015, ifølge Elgheim.

Andre økonominyheter:

Ivar eier 20.000 leiligheter - tjente 3,1 milliarder kroner

Myrseth: Likhetene med bobleøkonomien blir stadig flere