Kvikkere enn krimkongen? Jo Nesbø selv gir deg svaret på den klassiske gåten

(Dagbladet): I går presenterte Gaute Berg Næss påskegåte nummer åtte, den såkalte «tre lysbrytere»-gåten.

OBS: Hvis du ikke vil vite løsningen bør du slutte å lese nå.

Den norske krimkongen Jo Nesbø ble presentert for gåten under en litteraturfestival i Glasgow, og imponerte The Guardians ekspert Alex Bellos ved å finne svaret på rekordtid.

Nesbø skal ha brukt mellom tre og fire minutter på å gruble seg fram til løsningen.

Gikk det opp et lys for deg også, eller lurer du fortsatt på hvordan du skal finne rett lysbryter? Se Jo Nesbø forklare svaret i videoen øverst i saken, eller les forklaringen nedenfor.

Gåten lyder som følger:

På loftet ditt har du en lyspære. I bunnen av trappa har du tre lysbrytere. Men kun én av lysbryterne hører til lyset oppe.

Du får lov til å sjekke på lyspæra én gang for å finne ut hvilken lysbryter som hører til pæra. Du kan trykke på lysbryterne så mange ganger du vil.

Hvordan kan du finne ut hvilken lysbryter som passer til pæra?

Her er svaret:

Skru på lysbryter nummer én og hold den der et stykke tid før du skrur av igjen. Skru deretter på nummer lysbryter nummer to og gå opp på loftet.

Hvis det ikke er lys og du kjenner på pæra at den er varm, er det lysbryter nummer én som passer til pæra.

Hvis pæra lyser og er kald er det lysbryter nummer to.

Hvis pæra ikke lyser og er kald, er det lysbryter nummer tre.

Jo Nesbø forklarer overfor Dagbladet at han begynte å gruble på lyspæras egenskaper da han skulle løse gåten.

- Hvis du tror den eneste variabelen er at lyset er på eller av, da må du tenke deg godt om. Finnes det en egenskap til med lyspæra? sier Nesbø, som kom fram til at en lyspære - med mindre det er en LED-pære - er varm eller kald, avhengig av om den er på eller av.

Klar for mer hjernetrim? Se et utvalg av Gautes påskegåter nedenfor. Finn svarene her.