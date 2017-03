La Erdogan tale i Norge

Den diplomatiske krangelen mellom Nederland og Tyrkia, om det regjerende Rettferds- og Utviklingspartiet (AKP) i Tyrkia skal kunne føre valgkamp i Nederland, har kokt grundig over. Utfallene fra den tyrkiske presidenten, Recep Tayyip Erdogan, hvor han kaller Nederland for en «banan-republikk», gir landet skylda for massemordet i Srebrenica og utviser den nederlandske ambassadøren, er et nokså vanvittig diplomati overfor et alliert land. I samme gate går anklagene om «ny-nazisme» i Tyskland. Han anklager EU-landene for manglende demokrati. EU har bedt ham dempe seg. Men EU overlater til medlemslandene å avgjøre om andre lands regjeringer kan drive valgkamp på deres jord.

Erdogan mangler helt likevekt i sine utfall mot EU-landene. Han krever demokratiske rettigheter for seg og sine i utlandet, men i Tyrkia er lederne og de folkevalgte i Demokratisk Folkeparti (HDP) fengslet, sammen med mange titalls ordførere og om lag 150 journalister. Folkestyret og de rettighetene som det bygger på, er under sterkt press i Tyrkia.

Når Erdogan pisker opp tyrkisk nasjonalisme mot en ytre fiende har det sin åpenbare grunn. Midt i april skal folket stemme over å endre Grunnloven, et forslag som vil samle all utøvende makt i president Erdogans hender. Mer makt til presidenten er det beste svaret til Tyrkias fiender, sier han. Han trenger alle de stemmene han kan få, også fra tyrkere i utlandet, om han skal nå sitt mål.

Erdogan bryter med all god statsskikk med sine krigshissende utfall, og han skader Tyrkias omdømme. Tidspunktet var heller ikke godt gjennomtenkt, idet en tyrkisk valgkamp blandet seg inn i innspurten av valgkampen i Nederland, hvor nettopp innvandring av muslimer preger ordskiftet.

Men regjeringene i Nederland og andre EU-land kan med dette ha bidratt til å svekke den tyrkiske motstanden mot å gi Erdogan mer makt. Enkelte røster I Norge vil forby tyrkiske politiske ledere å føre valgkamp her. Vi tror ikke det er klokt. Ytringsfrihet bør gjelde også for dem. Vi har en sedvane for å la alle slags eksil-grupper i Norge få demonstrere, så lenge de følger norsk lov. Det er ingen grunn til å bruke Erdogan som demokratisk forbilde. Han og hans folk bør få lov til å komme og framføre sin politikk, så må Norges regjering samtidig framføre våre innvendinger mot vilkårene for de demokratiske rettighetene i Tyrkia.