Landslagstreneren sendte hemmelig beskjed i NRK-intervju

(Dagbladet): Da Thorir Hergeirsson snakket med NRK dagen før semifinalen i håndball-EM i Sverige for to uker siden, benyttet han samtidig anledningen til å sende en helt spesiell, skjult beskjed.

Mottageren var Ståle Utslagsnes, en av de fiktive karakterene i NRK P1s radioprogram «Lønsj». Selv om tv-intervjuet ble publisert av NRK for tusenvis av seere, var det bare Hergeirsson og resten av «Lønsj»-lytterne, samt Rune Nilson, mannen bak Ståle Utslagsnes, som skjønte sammenhengen.

- Hergeirsson gjorde det akkurat som vi praktiserer det i programmet. Vi opererer med to virkeligheter. Det er litt som med julenissen, alle vet at det egentlig er oss. Han fulgte opp på samme måte, han var så alvorlig i intervjuet, sier Rune Nilson til Dagbladet.

Han forteller at Hergeirssons intervjustunt ikke var planlagt mellom de to.

- Få «skarvetutene» hit

Rune Nilsons telefonsamtaler med sine alter ego, nordlendingen Ståle Utslagsnes og samen Jan Olsen, er faste innslag i programmet til «Lønsj».

I programmet den 13. desember fatter Ståle Utslagsnes interesse for håndball-EM. Her annonserer Utslagsnes at han har funnet en fullgod erstatning til kubjeller, som han har hørt at skal forbys. Derfor har han funnet opp skarvetuten - som visstnok skal være det nye alternativet til de norske håndballsupporterne. Etter det Dagbladet forstår, skal skarvetuten bestå av en slags vrengt skarv, som man blåser komprimert luft gjennom for å lage en høy, gjennomtrengende lyd.

Verken journalisten eller Nora Mørk kan ha visst hva Hergeirsson skulle til å si. I videoen kan man se Mørk skakke spørrende på hodet når treneren leverer den spesielle beskjeden.

- Det jeg håper er at det kommer mye nordmenn, og at vi hører mer fra de enn vi har gjort her. Og så hadde det vært veldig bra hvis han Ståle Utslagsnes hadde fått de skarvetutene ned hit, for han har de på lager, sier Hergeirsson i NRK-intervjuet, før han fortsetter:

- Han burde fått de ned til Gøteborg så fort som bare det! Det er mulig at Rune Nilson har mulighet til å fikse det, så han får ringe ham, sier Hergeirsson, med en alvorlig mine.

Meldinga ble fanget opp av Rune Nilson og Ståle Utslagsnes. Dagen etter kom oppfølgeren i «Lønsj». Utslagsnes tok Hergeirssons oppfordring, og la ut på tur mot håndball-EM med tusen skarvetuter i bagasjen.

Beklageligvis skal han ha tatt feil mellom Helsingborg og Helsingør, og derfor havnet i Danmark i stedet for Sverige. Der ble bilen med skarvetuter stoppet i tollkontrollen på grensa, og Utslagsnes' kollega Steve ble siktet for faunakriminalitet, da tollerne ikke var enige i at lasten med skarvetuter var «supporterutstyr», men heller var av den oppfatning at det var snakk om viltsmugling.

Dagbladet har vært i kontakt med Ståle Utslagsnes, som beklager så mye til Hergeirsson for at ikke skarvetutene ble levert i tide til finalen. Under kan du lese fortsettelsen av historien.

For ordens skyld: Ståle Utslagsnes er ikke en virkelig person, og historien om skarvetutene er et produkt av Rune Nilsons fantasi.

Ståle Utslagsnes oppdatering på situasjonen: Vi beklager på det sterkeste at vår for tiden katatoniske og dansk-fengslede medarbeider Steve ikke var i stand til å levere de avtalte skarvetutene til riktig tid. Lasten befinner seg for øyeblikket på et avlåst havneområde i Hirtshals, hvor den avventer klarering fra det Danske tollvesenet. Det kan dessverre ikke skje før Steve er avhørt, noe som vanskeliggjøres mer enn normalt på grunn av hans nevnte katatonistiske… tilstand. Steve har en medisinistisk utfordring som gjør at han «kobler ut» i stressende og uhåndterbare situasjoner, og da er han umulig å få kontakt med. Problemet må i de alvorligste tilfellene løses av en spesialtrent terapeutinne i den tidligere latviske byen Skrunda, men han kan ikke reise dit før han er frisk nok til å bli avhørt, og siden han ikke blir frisk nok til å bli avhørt uten turen til Skrunda… så kan dette dra ut. Litt, kanskje. Utslagsnes Transport og Skarv er selvsagt allerede i gang med produksjon av flere skarvetuter til neste håndballmesterskap, og som gründer og eier av UTS vil jeg personlig gjøre alt i mitt makthavende for å ikke sende våre produkter til feil land når håndballjentene skal ut og spille igjen. Vi vil samtidig advare norske supportere på det aller kraftigste mot å benytte de såkalte «lemenfløytene» fra en konkurrende produsent. Dette er IKKE et godkjent UTS produkt, og vil ikke være ombesluttet av våre kvalitativitetsgarantier. Vi gratulerer forresten også både håndballjentene og støtteapparatet med seieren i EM, til tross for manglende supporterutstyr, og forsikrer trener Thorir Hergeirsson om at det øvrige produktet som skulle leveres samtidig dessverre fortsatt befinner seg i lasten, men selvsagt ikke er omfattet av den samme faunakriminalitetslovgivningen som skarvetutene, og derfor mest sannsynligvis ikke blir beslaglagt uansett, med mindre noen åpner og lukter på den. Med vennlig hilsen Ståle Utslagsnes, direktør - UTS. «Ta deg noen sekunder, se deg rundt. Se hvor mange som heier på oss. Nyt det»