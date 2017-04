Legitimerer Koranen terrorisme?

Det er ikke første gang vi hører ekstremister som Ubaydullah Hussain rettferdiggjøre sine handlinger i islam sitt navn.

I dokumentaren «Den Norske Islamisten» som ble nylig vist på NRK, hevder han at religionen legitimerer krigføring mot ikke-muslimer. Når det jevnlig blir dratt frem koranvers fra islamofober som også tilsynelatende beviser akkurat det, blir mange overbevist om at terrorisme er en direkte konsekvens av religionen islam. Likevel mener verdens fremste eksperter på islam, som var i Oslo nylig, at religionen tvert imot er en fredelig religion. Hva er det vi egentlig ikke forstår?

«Bare søk opp vers 9:5 på Google så vil dere se at Koranen gir muslimer tillatelse til å drepe alle ikke-muslimer. Det er jo ingen tvil om at Islam er en syk og voldelig religion».

De samme versene som ekstremister bruker for å rettferdiggjøre sine handlinger, blir også dratt frem av islamofober for å begrunne deres hat. Slik sprer islamhatet seg som ild i tørt gress. Det mange ikke tenker på, er at Koranen i likhet med alle andre tekster, må leses i sammenheng med resten av boka og i riktig kontekst.

- Vers 9:5 handler om en spesifikk historisk hendelse i Mekka hvor Muhammeds fiender hadde erklært krig mot muslimene. Fordi de var under angrep, gir Koranen dem tillatelse til å sloss tilbake i selvforsvar. Det både ekstremistene og islamofobene unnlater å trekke frem er versene som kommer etterpå som ber dem om å gi seg umiddelbart om fienden gir seg, forklarte professor John L. Esposito ved Georgetown University som blant annet har skrevet bøkene «The Future of Islam» og «Who Speaks for Islam? What a Billion Muslims Really Think».

Engasjementet for islam, som generelt er lavt i Vesten, blir først vekket når disse fundamentalistene på hver side hever sine stemmer. Dermed sitter vi igjen med to ekstreme motpoler som tar svært begrensede utdrag fra Koranen å tolker versene til sin fordel uten å ta hensyn til hva resten av boka sier.

Ser man for eksempel på Osama bin Ladens første store intervju med CNN, handler den første delen kun om hans politiske misnøye. Først helt på slutten av intervjuet når han skal rettferdiggjøre det han mener at skal til for å bekjempe det, drar han frem noen vers fra Koranen ut av sammenheng.

- Ekstremister kunne like gjerne ha tatt et utdrag fra Bibelen, Toraen eller for den saks skyld en ikke-religiøs tekst for å legitimere deres handlinger, sa Esposito.

I Koranen er det nemlig klare retningslinjer for krig. Det er forbudt for muslimer å starte en krig, og på samme måte som de vestlige rettssystemene gir Koranen kun tillatelse til å handle i selvforsvar. Halshugging og andre blodige metoder ekstremistgrupper som IS bruker, strider fullstendig imot islam. Det er ikke lov å slavebinde fienden, bruke dem som fremtidige soldater eller påtvinge dem sin tro.

- Tvert imot oppfordrer Koranen muslimer til å behandle ikke-muslimer med respekt og bli kjent med mennesker på tvers av nasjonaliteter og religioner, fortalte Karen Armstrong, som er religionshistoriker, æresdoktor ved en rekke universiteter og talskvinne for interreligiøs dialog.

Religionsekspertene som var samlet til samtale med Åsne Seierstad på Kulturhuset i Oslo, argumenterte for at det ikke er religiøse, men ytre faktorer som fører til radikalisering.

- Fremmedgjør man en gruppe lenge nok, trekker de seg unna og sammen. Det er i disse miljøene vi ser at radikaliseringen begynner.

Deres påstander bekreftes av rettsmedisinsk psykiater og tidligere CIA-agent Mark Sageman som har intervjuet flere tusen terrorister for å finne ut hva som gjør at de blir radikalisert. Hans studier viser at de fleste terrorister har minimal kunnskap om islam og at kun et fåtall av dem har hatt en tradisjonell muslimsk oppvekst. Dette kunne vi også se i NRK-dokumentaren hvor flere av de som dro til Syria for å slutte seg til IS, var norske konvertitter.

- De er ofte outsidere som føler at deres identitet er truet. De får inntrykk av at muslimske liv ikke er like mye verdt som andres på grunn av måten media fremstiller dem på og fordi så mange muslimer blir drept i utlandet uten at noen ser ut til å bry seg, forklarte Esposito om funnene til Sageman.

Likevel blir ofte debatten om radikalisering forenklet til en diskusjon om religion.

- Det er mye lettere å ta noen utdrag fra Koranen å linke versene til terrorisme, enn å gå i dybden på de faktiske årsakene til at de blir radikalisert, sa Joseph Lumbard som også deltok i samtalen på Kulturhuset.

Han er professor ved Det amerikanske universitetet i Sharjah, tidligere rådgiver i interreligiøse spørsmål for Kong Abdullah II i Jordan og medredaktør for en over 2000 siders lang ny tolkning og analyse av Koranen.

Islamekspertene mener at med mindre vi tar tak i problemene med marginaliseringen av muslimer i samfunnet og Vestens dobbeltmoral med å si at de ønsker demokrati og allikevel støtte autoritære regimer, blir vi neppe kvitt terrorisme.

- Det er ingen unnskyldning for deres handlinger, men med mindre vi ser på dette så er vi naive om vi tror det ikke vil oppstå nye terroristgrupper om IS forsvinner, sa Esposito.

Ytringer fra høyrepopulistiske politikere og islamkritiske nettroll skaper et bilde av islam som en trussel mot demokratiet, men debatten er overdrevet og argumentasjonene er irrasjonelle. For det første utgjør muslimer totalt sett en liten minoritet i Vesten, for det andre ønsker muslimer flest demokrati. I en undersøkelse utført av Esposito ble muslimer i USA spurt om hva de liker med Vesten.

- Det de fleste beundrer er nettopp vestlige verdier som trosfrihet, ytringsfrihet, sivile rettigheter og selvbestemmelse. Men fordi vi kun hører om muslimer i negative sammenhenger, sitter vi igjen med et annet inntrykk.

Ifølge professoren er grunnen til at islamofobi vokser i Vesten og at så mange forbinder islam med terror, at media omtaler kriminelle fra muslimske land for «islamister» eller «muslimske kriminelle» selv om det deres handlinger ikke har noe med religionen å gjøre.

- Selvfølgelig er det naturlig å frykte ekstremisme, men problemet oppstår når man skjærer alle muslimer over én kam. Bare tenk dere om alle kristne skulle bli holdt ansvarlig for Anders Behring Breivik sine handlinger, sa Esposito.

Det som ofte blir glemt i debatten om ekstremisme er hvem som faktisk er det største offeret for terror i islam sitt navn.

- Det er ikke Vesten som er terroristenes største fiende, men de millioner av fredfulle muslimer som kan religionen og følger tradisjonell islam, avsluttet Joseph Lumbard.

Innlegget ble først publisert på Utrop.no.