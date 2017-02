Lego med «Instagram» for barn: - Jeg har ingen tro på at dette blir noen suksess

(Dagbladet): Det finnes Lego-filmer, Lego-spill og Lego-bøker. Nå har det danske konsernet gått enda et skritt bort fra den fysiske byggingen med legoklosser.

De har laget et eget sosiale medier-univers for barn under 13 år, og navnet er «Lego Life». Her skal barna ha mulighet til å kommunisere med andre brukere, og språket det kommuniseres med, er emojies og legobilder.

«Lego Life» har likheter med Instagram, skriver Wired i sin anmeldelse av appen.

Den har alle de vanlige brukerfunksjonene til sosiale medier, som en nyhetsfeed, profiler, og muligheten til å like og til å kommentere. Appen er designet med sikkerhet som en av sine viktigste komponenter, melder nettstedet.

Tror ikke den blir populær

- Tanken er god, men jeg har vanskelig for å tro at den kommer til å bli veldig populær, sier kommunikasjonsrådgiver Hans-Petter Nygård-Hansen.

Han tror appen vil slite i konkurranse med etablerte sosiale medier som Snapchat, Instagram og Facebook. Han tror først og fremst appen vil fungere for ihuga fans av lego, samtidig tror han det er begrenset hvor lenge appen vil bli brukt.

Hans erfaring etter å ha jobbet med appen Kudos, et trygt, sosialt medium laget spesielt for barn, er at barn helst vil være på de samme sosiale nettverkene som eldre søsken, foreldre og andre i familien.

- Nye apper lastes ned og brukes før vi går tilbake til gamle vaner.

- Barn har en tendens til å følge sine nærmeste. De vil ha «likes» fra foreldre og andre de kjenner. I Lego-appen vet man ikke hvem man får anerkjennelse fra, sier han.

Skjult identitet

Når det gjelder barnas identitet, forblir den skjult, lover Lego på sin hjemmeside.

- Leken har flyttet seg inn i et annet rom. Det blir verken bedre eller verre. Lego er proffe så sikkerheten er helt sikkert ivaretatt, sier Cecilie Staude, høyskolelekter ved institutt for markedsføring ved BI.

Hun tror også appen vil bli et supplement heller enn en konkurrent til andre sosiale medier.

- Den er utviklet for å møte trenden blant barn og unge. De bruker mye tid på nettet hvor de spiller spill. Uten å ha sett appen tror jeg det er mye barn kan lære av dette. Lego er proffe på å legge inn læringselementer, sier Staude.

Hun tror appen både kan være morsom og inspirerende for barna.

- Samtidig fungerer aktiviteten i et mer lukket rom enn Instagram. Jeg synes det høres ut som en veldig bra tjeneste som er tilpasset aldersgruppen, sier hun.

Barns digitale liv

Lego Life lanseres i første omgang i noen få land, deriblant Danmark, England og USA. Appen vil bli tilgjengelig i Norge i løpet av 2017 eller 2018, ifølge kommunikasjonssjef i Lego, Jan Christensen.

- Vi vet at barn har et digitalt liv og vil lage en plattform for dem. De bygger lego og vil gjerne vise fram det de har laget. Nå får de en mulighet til å dele dette med andre, og også få inspirasjon, sier han.

Ifølge Legos hjemmeside har ikke barna mulighet til å dele personlig informasjon.

- De får tildelt et tilfeldig valgt brukernavn. De kan ikke skrive til hverandre, bare bruke emojies. Og sender de bilder av mennesker, vil dette fanges opp av filtre, som så videresender bildet til en moderator som vil ta det videre, sier Christensen.

Christensen forteller at Lego samarbeider med Unicef, og at de også ønsker å gi foreldre inspirasjon til å snakke med barnet sitt om sikkerhet på nettet.