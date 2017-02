(Dagbladet): - Dette er en bok som jeg ikke kommer til å medvirke til eller kommentere. Dette har jeg tydelig meddelt forfatteren via min politiske rådgiver, sier innvandrings- og integreringsminister, Sylvi Listhaug (Frp) til Dagbladet.

- Jeg må si jeg ble forundret da jeg ble kjent med at skribenten er varepresentant på Stortinget, innvalgt for et annet parti, fortsett hun.

En uautorisert biografi om innvandrings- og integreringsminister, Sylvi Listhaug (Frp), med arbeidstittel «Sannheten om Sylvi», føres i pennen av Bergens Tidende-kommentator Mathias Fischer, og forventes i salg til våren.

Sendt brev til forlaget

Det setter ikke Listhaug særlig pris på, noe som kommer fram i et brev Dagbladet har fått tilgang til, forfattet av hennes politiske rådgiver Espen Teigen.

Brevet er sendt til administrerende direktør i forlaget Gyldendal, Arne Magnus.

Grunnen er nettopp Fischer. 23-åringen jobber som kommentator i Bergens Tidende (BT), men har en svært aktiv politisk bakgrunn. Han er blant annet tidligere leder av Bergen Unge Venstre, og tidligere nestleder i Hordaland Unge Venstre.

Foruten journalistjobben i BT er han i praksis fortsatt folkevalgt. I 2013 ble han valgt inn som andre vara til Stortinget for Hordaland Venstre, en posisjon han formelt besitter fram til valget til høsten.

Fischer meldte seg imidlertid ut av Venstre da han startet jobben i BT.

- Det er en klussete linje, for å si det mildt. Det blir som om vår innvandringspolitiske talsmann Mazyar Keshvari skulle skrevet bok om Venstre-leder, Trine Skei Grande. Keshvari er også i utgangspunktet vara, men sitter nå på Stortinget for Siv Jensen, mener Espen Teigen overfor Dagbladet.

- Bekymret

I januar omtalte Medier24 hvordan informasjonsarbeider Jarle Aabø reagerte på at «stortingsvara Fischer» kommenterer politikk, og klaget inn Bergens Tidende til Pressens Faglige Utvalg. Ifølge skrivet er det artiklene fra Medier24 som har gjort Teigen oppmerksom på det han omtaler som «rolleblanding».

- Undertegnende ser med bekymring på rolleblandingen til Fischer, skriver Teigen som ønsker at forlaget tydelig opplyser om Stortings-vervet til Fischer i all omtale av forfatteren og boken.

I august i fjor gjorde Fischer et forsøk på å få statsråd Listhaug med på bokprosjektet, men hun takket nei til å bidra, ifølge Teigen.

Fischer: - Ikke relevant

Listhaugs politiske rådgiver reagerer på at BT-kommentatoren ikke opplyste om vervet.

- Det stemmer at jeg ikke opplyste ham om dette, jeg anså ikke det som relevant. Det er rart at Teigen oppdaget det først nå. Jeg og BT har vært åpne om dette hele veien, informasjonen er tilgjengelig ved et enkelt googlesøk, sier Fischer til Dagbladet.

- Jeg har jobbet i Bergens Tidende i fire år, like lenge som jeg var i Venstre. Jeg har ikke opplevd det som et problem hittil. Vi har vært varsom med hvilke typer temaer jeg kommenterer, og jeg har opplyst om min bakgrunnen fra Venstre når det har vært naturlig, fortsetter han.

Ønsker diskusjon

- Teigen skriver i brevet at det er urealistisk at han skulle skrevet en bok om en politiker fra et annet parti. Overfor Dagbladet drar han inn Mazyar Keshvari, hva tenker du om det?

- At Teigen mener at han ikke er skikket til å skrive bok, betyr ikke at jeg ikke er i stand til det. Keshvari sitter på Stortinget. Det er en sammenligning jeg ikke trenger å imøtegå ytterligere.

Espen Teigen avviser at han er ute etter troverdigheten til Fischer.

- Vi vil bare finne ut av hvem det er som skriver boka. Varaen eller kommentatoren? Det må avklares og det må være ryddighet rundt dette. Planen bak offentliggjøringen var å få til en diskusjon.

- Distraherende

Fischer forteller han har vært i kontakt med flere titalls Frp-politikere i arbeidet med biografien, og mener Listhaugs reise fra «regjeringens svakeste kort» til å bli Frps store stjerne er unik i norsk politikk.

- Ingen av dem jeg har intervjuet i Frp har reagert på fortiden min i Venstre, selv om vi kom inn på den. Jeg har definitivt ingen Venstre-agenda i denne boka. Når Teigen leser den vil han nok oppleve biografien som nøktern og presis, sier Fischer.

- Det er mye støy rundt vervet ditt. Hvordan opplever du det?

- Som en unødendig distraksjon fra arbeidet jeg holder på med i Bergens Tidende. Jeg mener at jeg jeg gjør en skikkelig og god jobb. At det blir bråk får jeg leve med.

- Konstruert problemstilling

Fischers bokredaktør, Reidar Mide Solberg, i Gyldendal, er overrasket over brevet fra Espen Teigen.

- Dette er en veldig konstruert problemstilling, og jeg er overrasket over at en statsråd velger å løfte den fram. Mathias Fischer er ute av politikken, og har meldt seg ut av Venstre. Han sitter som andre vara, men har aldri møtt på Stortinget, og kommer heller ikke til å gjøre det, sier Mide Solberg og fortsetter:

- Han er ikke politiker, han er journalist. Fischers politiske bakgrunn er relevant kompetanse. Det er litt uklart for meg hva de egentlig ønsker med dette brevet, men vi skal svare dem.