Macron fra kjempeseier til pinlig regjeringskrise

President Emmanuel Macron og statsminister Édouard Philippe skulle denne uka foreta noen små tilpasninger og vise fram det som formelt skulle bli den andre regjeringa til Philippe onsdag ettermiddag. I stedet måtte de foreta større ommøbleringer, som etter planen skal kunngjøres torsdag kveld.

Alle de tre statsrådene fra støttepartiet Demokratisk Bevegelse (MoDem) har gått av. Samme skjebne fikk en statsråd fra president Macrons parti, Republikken på Marsj! (LRM), som også er generalsekretær i partiet.

«Ei større regjeringskrise og en politisk skandale», uttalte Laurent Wauquiez, visepresident for de konservative Republikanerne (LR) og medlem av Nasjonalforsamlinga.

Macron fikk dermed den første politiske krisa i fanget allerede etter en måned som president og bare dager etter det første parlamentsvalget i sin embetsperiode. Fire nyutnevnte statsråder – de tiltrådte midt i mai – som må gå av så snart på grunn av anklager om snusk, er særlig pinlig for Macron. Hans første reform skal være å rydde opp i etikk og moral i det politiske livet.

Men samtidig har Macron vist handlekraft og skåret nådeløst gjennom.

«Den regjerende macronismen begynner med et fullstendig amatørskap. På marsj mot bazaren!» lød det syrlig fra Guillaume Larrivé, medlem i Nasjonalforsamlinga for LR, i et ordspill på navnet til presidentens parti.

Mandag gikk Richard Ferrand fra LRM av som statsråd. Han hadde den merkelige tittelen «minister for territorielt samhold» med ansvar for boliger, byer og bygder blant andre ting. Samtidig er han generalsekretær i LRM. Hjemme i Bretagne er han anklaget for nepotisme. Han kjøpte et stort lokale, som han et halvt år seinere videresolgte til sin samboer, som så leide det ut til en god pris til et gjensidig forsikringsselskap, hvor han var direktør, avslørte den satiriske ukeavisa «Le Canard Enchaîné» («Den Lenkede And»).

Ferrand, som er en nær fortrolig av presidenten, ble av Macron sendt over til Nasjonalforsamlinga. Der skal han lede partiets store gruppe. Kritikere påpeker at han dermed får parlamentarisk immunitet.

Tirsdag ba forsvarsminister Sylvie Goulard fra MoDem om avskjed. Hun er tidligere medlem av Europaparlamentet. Hun gikk av for å forsvare sin ære og «gode tro», som hun sa.

9. juni åpnet statsadvokatene i Paris foreløpig gransking av flere medlemmer av Europaparlamentet fra MoDem for «misbruk av tillit og forsøk på å skjule lovbruddet». De skal ha misbrukt de pengene som de får av Europaparlamentet til å betale for kontorhjelp, til å lønne folk som arbeider for partiet med fransk politikk.

I tillegg til Goulard var også justisminister François Bayrou og Europa-minister Marielle de Sarnez under gransking. De ansatte også assistenter på Europaparlamentets regning, som verken arbeidet i Brussel eller Strasbourg, men for partiet hjemme i Frankrike.

Da anklagene dukket opp forsvarte Bayrou seg og partiet, som han leder, i avisa Le Monde: «Det har aldri vært noen kritikkverdig praksis» i MoDem og vi har «fulgt alle regler». På grunn av journalisters graving i disse forholdene fant justisministeren på å ringe rundt til dem og klage på «inkvisitoriske metoder». Da han fikk motbør for dette, hevdet han å ha ringt rundt som «en vanlig borger». Det førte til offentlig refs fra statsminister Philippe: «Når en er statsråd, er en ikke lenger bare et menneske som ledes av følelser, sitt dårlige humør eller sin harme.» Men Bayrou svarte tilbake. Han lovte å si det han har på hjertet til hvem det skulle være.

Det virket som han følte seg hevet over statsministeren. Bayrou er den «evige» president-kandidaten fra mellompartiet MoDem, som lot være å stille opp i årets valg av president. I stedet ga han støtte til Macron ganske tidlig, og dermed bidro han kanskje til å gi Macron den nødvendige vinden i seilene.

Justisminister Bayrou har lagt fram den første, store reformen som Macron lovte i valgkampen, en lov om etiske regler, åpenhet og habilitet i politikken. Når han samtidig er under gransking for snusk sto han altfor utsatt til for hogg. Og Macron fant det uholdbart å holde på ham. Innsatsen for å moralisere politikken falt som bly til jorda med en justisminister som må avhøres om misbruk av tillit, lød det fra kritikerne.

Da Bayrou onsdag morgen varslet sin avgang, gikk det bare noen minutter for Europa-minister Marielle de Sarnez gjorde det samme. Det var attpåtil de Sarnez som fiktivt hadde ansatt Isabelle Sicart som rådgiver i Europa-parlamentet, mens Sicart i det virkelige livet var kontorsjef for Bayrou, er det avslørt.

Dermed er MoDem ute av Macrons og Philippes regjering. Det er ennå uklart om det innebærer et brudd mellom partiet og Macron. Macron er ikke avhengig av stemmene til de 42 medlemmene i Nasjonalforsamlinga fra MoDem. Med 308 seter har LRM reint flertall aleine, godt over de 289 som trengs.