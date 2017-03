Macron klarte sin politiske ildprøve

Valgkampen om å bli neste president i Frankrike kom i gang for alvor mandag kveld med et tre og en halv times ordskifte i fjernsyn mellom de viktigste fem av de håpefulle: Fra ytre høyre så vi Marine Le Pen (Nasjonal Front - FN), fra indre høyre François Fillon (Republikanerne - LR), i midten Emmanuel Macron (En Marche!), fra indre venstre Benoît Hamon (Sosialistpartiet - PS) og fra ytre venstre Jean-Luc Mélenchon (Det Ulydige Frankrike).

Det endte som et svært høflig møte, uten sterke personlige angrep mot hverandre. Det varte fra klokka 21 til godt over midnatt. Likevel var dette maraton-løpet litt kort, fordi emnene var mange og deltakerne altså fem. Av gode grunner var det ventet harde angrep mot Emmanuel Macron, han som kaller seg «verken høyre eller venstre», fra alle kanter. Macron ligger an til å slå ut Fillon, Hamon og Mélenchon i første valgomgang 23. april, ifølge meningsmålingene. I så fall møter han Marine Le Pen i andre valgomgang 7. mai, og da vil han vinne over henne, ifølge målingene. Det var egentlig bare Le Pen som gikk til alvorlige angrep mot Macron, hennes antatte hovedmotstander.

De fire andre har lang politisk erfaring, flere av dem fra mange år med parlamentariske basketak. Fillon, som også har vært statsminister, har varmet opp i primærvalget i LR og Hamon i primærvalget i PS. Mélenchon har stått på mange barrikader i årevis. Macron kommer fra bankvesenet og var kortvarig rådgiver for president François Hollande og kortvarig næringsminister. Politikken hans er så vidt i ferd med å falle på plass, han har dannet et nytt parti som ennå ikke har lært å fly, han er en skårunge. Han kunne ha blitt avkledt. Det skjedde ikke.

I to meningsmåliger etter ordskiftet i fjernsyn kåres Macron til vinneren. Hvem overbeviste mest? var spørsmålet. Macron vant begge målinger med henholdsvis 29 og 24 prosent av stemmene. Hamon kom på sisteplass i begge med 11 og 10 prosent av de utspurte. Mélenchon kom på andreplass med 20 prosent i den ene og på fjerdeplass i den andre med 15 prosent. I begge målingene kom Fillon og Le Pen likt med 19 prosent.

Dette sier litt, men ikke allverdens i en valgkamp som hittil har vært full av overraskelser. Det kan komme flere. Undertegnede mener Mélenchon gjorde det beste inntrykket med sine elegante ordvalg og underfundige humor. Men ytre venstre vinner ikke president-valget i det i bunn og grunn konservative Frankrike. Samtidig kom Le Pen med det klareste budskapet, et budskap som minner om president Donald Trump i USA og tilhengerne av «Brexit», altså utmelding av Storbritannia fra EU, men hun er så mye bedre til å uttrykke en klar politikk enn disse trosfellene, uten plutselige innfall og uholdbare påstander.

Uansett er det opp til de franske velgerne å avgjøre. Og utfallet er ennå umulig å forutse.

Macron var nokså tafatt til å begynner med, men Le Pen vekket ham til dyst da emnet var den nærmest «hellige» sekulære staten i Frankrike og fransk identitet. Dette spørsmålet spiller jo også over i innvandring og islam, som for Le Pen og FN utgjør en fare for landet. Bruk av den heldekkende badedrakta som er døpt «burkini» er for Le Pen et brudd på sekularismen og et uttrykk for «komunitarisme» eller innelukkede parallelsamfunn. Sist sommer vakte denne badedrakta mye oppstyr på franske strender.

- De var for, eller ikke, herr Macron? spurte hun.

- Jeg trenger ingen buktaler. Når det gjelder burkini er jeg for å ikke gjøre det til et stort spørsmål om sekularitet. De faller i den fella som splitter franske innbyggere, svarte Macron.

På venstresida har den tidligere bankieren Macron vært ansett som en ulv i fåreklær, en løpegutt for finanskapitalen, riktignok var han innom Sosialistpartiet, men nå har han laget sitt eget parti, som «verken er høyre eller venstre», det står til høyre når det gjelder økonomi og til venstre i sosiale spørsmål. Fra ytre høyre tok Le Pen opp hans vandring mellom bank og politikk.

- Det er et alvorlig problem når ansvarlige i politikken treffer avgjørelsen som er til fordel for det ene eller det andre selskapet, sa hun.

- Hvis De har bevis for det De sier, så legg det fram for rettsvesenet, svarte Macron.

Le Pen hyller også britenes «storstilte» vedtak om å gå ut av EU, lovte å gå ut av euro-samarbeidet og holde folkeavstemning om utmelding av EU. Det førte til et nytt sammenstøt med Macron, som er en glødende forsvarer av EU, men det vakte også harme fra Fillon.

- I motsetning til Dem vil jeg ikke inngå en pakt med Putin, sa Macron, med henvisning til Russlands president.

- De ønsker å dra landet inn i sosialt og økonomisk kaos, sa Fillon til Le Pen.

Men Fillon var også ute i opprørt hav når det gjelder Russland og president Vladimir Putin da han kom til å sammenlikne Russlands annektering av halvøya Krim i Ukraina med de vestlige maktenes militære innmarsj i Kosovo.

Både Fillon og Le Pen slapp unna harde angrep om de anklagene om økonomisk snusk som de nå møter i rettsvesenet. Fillon forsvarte seg likevel og angrep samtidig mellom linjene den uerfarne Macron:

- Jeg har gjort noen feil. Hvem har ikke? Men jeg vet hvordan man styrer en liten by, en landsdel og et land, sa den tidligere statsministeren.

Likevel ser Fillon og de andre ut til å stå nokså hjelpeløst på sidelinja i et oppgjør mellom Emmanuel Macron og Marine Le Pen.