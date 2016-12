Mah-Rukh Ali slutter i NRK

(Dagbladet): Mah-Rukh Ali slutter som distriktsredaktør i NRK Buskerud. Det skriver NRK på sine nettsider.

Ali kom til kanalen i sommer etter at hun hadde fått innvilget sluttpakke i TV 2 der hun hadde jobbet i 10 år.

Nå slutter hun i NRK, få måneder etter at hun begynte i høst.

- Jeg vet at det ble litt kort, men sånn er det noen ganger. Jeg er stolt over hva vi har fått til i NRK Buskerud. Blant annet har vi markert oss nasjonalt på flere nyhetssaker, sier Ali til Dagbladet.

Hun understreker at det har vært en lærerik tid i statskanalen.

Finner erstatter i 2017

Regionredaktør for NRK i øst, Jannicke Engan, bekrefter at Ali slutter i sin stilling.

- Det stemmer, og jeg ønsker henne lykke til videre. Vi takker henne for innsatsen hun har lagt ned NRK Buskerud denne høsten. Vi starter rekruttering av ny redaktør på nyåret. Tor Røed er konstituert distriktsredakør for NRK Buskerud fra og med i dag, sier redaktør for NRKs region øst, Jannicke Enga til Dagbladet.

Jobber med bok

Ali planlegger å fortsette å jobbe med utenriksriksstoff, og overfor NRK utelukker hun ikke at det kommer en bok.

Ali startet sin karriere i NRK Dagsnytt i 2003, og kom til Dagsrevyen som reporter i 2005. Hun har også erfaring fra Aftenposten, Dagbladet og Klassekampen.

Allerede som 14-åring skrev Ali boken «Den sure virkeligheten», som handler om å vokse opp som ung, muslimsk jente i Norge - det å føle seg norsk, men bli behandlet annerledes.