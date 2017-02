Masseavl skaper hjemløse dyr

Norge har titusener av hjemløse katter som lever et hardt liv med kulde, sult og sykdommer. Årsaken til denne dyretragedien er konstant overproduksjon og bruk- og kast holdninger til dyr.

Annonsestedene er til enhver tid fulle av kattunger og andre dyr som trenger nye hjem. Farene er mange; illegale miljøer som utnytter dyr som kan anskaffes gratis er ikke alltid lette å oppdage, hjem som tilsynelatende virker gode kan vise seg å ikke ta vare på dyrene og mange dyr ender opp hjemløse. Hver enkelt dyreeier har et stort ansvar for å bidra til at det blir færre slike skjebner ved å kastrere katten og unngå å avle på dyr.

Det samme problemet som Norge har i forhold til katter har mange andre land i forhold til hunder, bare i enda større målestokk. Hunder masseavles, dumpes og sviktes av eierne på ulike måter, og samles opp i offentlige mottak der de avlives inhumant eller utryddes systematisk med sult og vanstell.

I stedet for å stenge valpefabrikkene, begrense oppdrettet og innføre lovpålagt kastrering, rettes tiltakene inn mot ofrene – de hjemløse dyrene. Nå foreslår politikerne å gjøre det vanskeligere å hjelpe hjemløse hunder ved å forby importen til Norge. Samtidig fortsetter industrien som forsyner samfunnet med dyr til bruk- og kast. Selv om det naturligvis må tas hensyn til smittevern når dyr hjelpes over landegrensene, er det betenkelig at det er de nødstilte hundene og ikke masseavlen som framstilles som problemet.

Vi må begynne i den rette enden og stoppe produksjonen. Det er uetisk å produsere nye individer når verden er full av hjemløse dyr. Samtidig må det bli større bevissthet rundt viktigheten av kastreringsprogram for hjemløse dyr. Metoden kalles TNR (trap-neuter-release) og må bli vanligere både i Norge i forhold til hjemløse katter, og i landene som nå dessverre har en meget brutal håndtering av hjemløse hunder. Her må myndighetene ta sin del av ansvaret, og ikke overlate et stort og ressurskrevende arbeid til frivillige.

Hver enkelt kan være med å snu den negative utviklingen. Kastrerer du katten din sparer du mange ufødte kattunger for et lidelsesfylt liv som hjemløse, og samtidig gir du hjemløse katter en bedre sjanse til å få et hjem. Adopterer du hjemløse dyr, redder du liv i stedet for å støtte oppdrett som bidrar til å skape «overskuddsdyr». Dyrene som trenger deg finnes i tusentall både i Norge og i andre land.