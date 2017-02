Måtte stoppe kinofilm i Sverige da publikum besvimte, spydde og forlot salen

(Dagbladet): - Det skjedde flere hendelser den kvelden. Det startet med at noen skreik at en mann hadde besvimt, forteller frivilligarbeider Peter Steen til svenske GP.

Han jobber på kinoen Bio Roy, og det var under Den internasjonale filmfestivalen i Gøteborg kannibalfilmen «Raw» ble vist sist helg.

- Det er det verste jeg har vært med på gjennom mine syv år som festivalfrivillig, forteller Steen.

Spydde

Han beskriver hvordan mannen fikk hjelp til å forlate lokalet av andre gjester. Samtidig måtte han assistere en kvinne «som kom vinglende ut av kinosalen».

- Idet jeg hjelper henne ned trappen hører jeg en kollega rope at to personer er på toalettet og spyr, forklarer kinoarbeideren.

Han hevder overfor GP at rundt 30 mennesker forlot visningen.

Ifølge festivalens kommunikasjonssjef, Ulrika Grönérus, ble filmen satt på pause da første person besvimte. Totalt mistet to personer bevisstheten, forteller hun overfor Dagbladet.

- Er dette sant eller er det et pr-stunt?

- Det er sant og ikke et PR-triks. Vi hadde både frivillige og medarbeidere i salen. To personer besvimte under filmens siste visning fredag kveld, sier Grönérus.

Fra vegetarianer til kannibal

Skrekkfilmen har norsk premiere 21. april, og inneholder rå skildringer av kannibalisme. Som Dagbladet tidligere har omtalt reagerer publikum verden over sterkt på den fransk-belgiske produksjonen.

«Vegetarianeren Julia blir tvunget til å spise kjøtt under innvielsesritualet på veterinærstudiet. Hun får først en kraftig allergisk reaksjon, men snart begynner den umettelige sulten etter kjøtt å spre seg i kroppen. «Raw» er filmen som har fått publikum til å besvime i kinosalen under festivalvisninger i utlandet», skriver Filmweb.

«Raw» er skrevet og regissert av prisbelønte Julia Ducournau. Under filmfestivalen i Toronto i fjor høst fikk den mye oppmerksomhet på grunn av de ekstremt virkelighetsnære og blodige effektene.

- En ambulanse måtte bli kalt til stedet, ettersom filmen ble for mye for et par av gjestene, sa filmfestivalens talsperson Ryan Werner til Hollywood Reporter.

Kritikerrost

Til tross for blodig tematikk og mye gørr, filmingredienser som ofte knyttes til mindre kredible sjangre, løftes «Raw» svært positivt fram av kritikerne.

Britiske The Guardian gir skrekkgyseren hele fire av fem stjerner, og anmelderen titulerer kritikken på følgende måte: «jeg besvimte ikke under «classy» kannibalgrøsser, men jeg fikk ikke særlig lyst på lunsj».

- Smart skrevet, imponerende laget og utrolig blodig, skriver Hollywood Reporter etter Cannes-premieren i fjor.