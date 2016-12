Medisin for et sykt system

Hver tredje person i verden mangler viktige medisiner. Hva om vi gjør det lønnsomt å lage billig medisin?

Milliarder av mennesker mangler tilgang til viktige medisiner. Mange lider av sykdommer det ikke finnes medisiner mot, andre har rett og slett ikke råd til å betale for medisinene som finnes. Høye medisinpriser er et globalt problem og skaper utfordringer for helsebudsjetter over hele verden, i økende grad også i Norge.

Utvikling av nye medisiner er dyrt og tidkrevende. Derfor har vi et patentsystem som sikrer selskapene enerett til å markedsføre nye produkter. Dette gjør at legemiddelfirmaer kan sette den prisen de selv ønsker, i de fleste tilfeller langt over hva det koster å utvikle og produsere medisinene. Samtidig lønner det seg ikke for legemiddelselskapene å forske på medisiner mot sykdommer som rammer mennesker med lav kjøpekraft. Det lønner seg heller ikke å forske på medisiner der bruken må begrenses for å opprettholde medisinens virkning, slik som nye former for antibiotika.

Dagens barn og unge vil være avhengige av nye former for antibiotika i framtida. Det må lønne seg å forske på sykdommer som ikke er en fare for oss nå, men som kan være det i morgen. Men enda viktigere: vi må forske på de sykdommene som tar millioner av menneskeliv i dag, som elveblindhet, tuberkulose og hepatitt C. Vi trenger et system hvor det å forske på og framstille medisiner som redder menneskeliv lønner seg, samtidig som de som rammes faktisk har råd til medisinene.

Norges høye prioritering av helse tilsier at vi bør ta en lederrolle. En mulighet er å støtte et nytt internasjonalt fond, Health Impact Fund (HIF). Fondet skal finansieres fra flere kilder, blant annet stater. Selskaper som eier et patent på en vaksine eller en medisin kan registrere patentet sitt hos HIF. Ved å registrere patentet lover man å selge medisinen eller vaksinen til produksjonskostnad. Til gjengjeld får selskapene sin andel av potten i ti år. HIF følger med på den årlige helsefremmende effekten medisinen eller vaksinen har og fordeler pengene basert på hvor effektiv vaksinen eller medisinen er. Dette vil både senke medisinprisene og gi økonomiske insentiver til å forske på neglisjerte sykdommer – hvor nye medisiner vil gi stor helsefremmende effekt.

Vi mener Norge bør støtte HIF.