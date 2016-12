Midtøstens minoriteter lider

Minoritetenes vanskelige situasjon etter ISILs framvekst er tema i et innlegg i Dagbladet 16. desember. Jeg takker organisasjonene som står bak innlegget for å sette søkelyset på denne viktige problemstillingen.

ISIL og andre ekstremistgrupper kjemper for et samfunn uten menneskeverd, uten mangfold og uten andre meninger. Derfor er de ikke bare en militær trussel, men også en trussel mot samfunnsstrukturen der de får fotfeste. Jeg mener vi har en plikt til og et moralsk ansvar for å bekjempe ISIL og ekstremisme.

I Irak er konsekvensene store. ISILs brutale framferd har ført til at mer enn 3,2 millioner er blitt flyktninger i eget land og det har blitt begått brutale overgrep mot jesidier, kristne og andre utsatte minoriteter. Det er med forferdelse vi i dag er vitne til hvordan Midtøsten tappes for minoriteter. Urgamle kulturer som har eksistert side om side i århundrer er i ferd med å forsvinne.

Norge støtter internasjonale og lokale aktører som står opp for marginaliserte gruppers rettigheter. Disse gruppene er særlig utsatt for menneskerettighetsovergrep i krig og konflikt. Norge bidrar til internasjonale initiativer for å dokumentere overgrepene, slik at nødvendig bevismateriale blir sikret for senere straffeforfølgning. Vi gir mer enn 50 millioner kroner til organisasjoner som arbeider for ofre for kjønnsbasert og seksualisert vold blant minoritetsgrupper i Irak og Syria. Vi vil nå styrke organisasjonen til Raftopris-vinner Yanar Mohammed, Organization of Women’s Freedom in Iraq (OWFI). De gjør et viktig arbeid for kvinner rammet av konflikt i Irak, og særlig for kvinner fra tidligere ISIL-kontrollerte områder.

Den humanitære bistanden skal gå til de mest sårbare gruppene, uavhengig av deres bakgrunn. I tillegg er det viktig å bygge bro til den langsiktige støtten som kreves for å sikre stabilitet og utvikling. Dette er noe regjeringen vektlegger ved å øke den langsiktige bistanden til land i sårbare situasjoner.

UDs minoritetsprosjekt arbeider med mange partnere for å øke bevisstheten om minoritetenes sårbare situasjon og nødvendigheten av å legge et minoritetsperspektiv til grunn for nødhjelp og annen bistand. En ny spesialutsending for tros- og livssynsfrihet er kommet på plass i høst. Vi arbeider aktivt for en bevisstgjøring av det internasjonale samfunn om tros- og livssynsfrihet. Spørsmålene er ofte oppe i dialogen med andre land, inkludert land i Midtøsten, og vi jobber strategisk med dette i FN og på andre internasjonale arenaer.