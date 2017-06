Nå blir også kona skuespiller

(Dagbladet): Tinashe Williamson (32) blir denne høsten skuespiller i TV-serien «Melk».

Dermed følger hun i fotsporene til ektemannen, skuespiller og komiker Odd-Magnus «Odda» Willamson (36). Han er blant annet kjent fra filmen «Kon-Tiki» og er for tiden aktuell med TV3-serien «Aber Bergen».

Hans bedre halvdels serie skal sendes på den digitale strømmetjenesten Viafree.

«Melk» handler om livet som ung alenemor og starter med at de to hovedkarakterene, spilt av Julia Schacht og Ragnhild Myntevik, får de nyfødte babyene sine byttet om.

Gruer seg

Tinashe Williamson sier at hun gruer seg til å se seg selv på skjermen.

- Hvis det å høre stemmen sin er like jævlig som å se seg selv på TV, så gruer jeg meg litt til det. Jeg tenker ikke så mye på kritikk og terningkast og sånn; jeg er helt ærlig bare veldig stolt over at de spurte meg og at jeg har fått lov til å jobbe med så mange flinke folk, sier hun til Dagbladet.

Williamson har tidligere dukket opp i TV-serien «Dag». I tillegg dukket hun også opp i Grandiosa-reklamen «Helmax.» Rollen hun har i «Melk» blir derfor den største hun har hatt så langt. Om hun vil fortsette som skuespiller, er hun derimot mer usikker på.

- Jeg synes jo helt klart at dette er dritgøy, men om det er en karriere jeg kunne tenke meg er for tidlig å si. Jeg er jo en liten jobbnomade: plutselig her og plutselig der, så hvem vet.

Hjelp

- Har du fått hjelp av Odd-Magnus? Gir han deg gode eller dårlige råd?

- Det er flere som har lurt på det, men det er litt som å øvelseskjøre med fattern. Han er en av de flinkeste i Norge, mener jeg helt objektivt, men når faren din ber deg følge med i speilet eller huske å gire så blir man så forbanna. Blir litt sånn, forteller Williamson.

På spørsmål om hva som har vært den største utfordringen, svarer hun at å vise følelser foran kameraet har vært vanskelig.

- Jeg har jobbet med ekstremt flinke skuespillere som bare kommer på sett og gjør greia si, mens når jeg måtte være lei meg måtte jeg se på videoer av krigsveteraner som kommer hjem fra Irak og Afghanistan til familien sin, forteller hun.

- Men det hjalp veldig å ha flinke folk bak og foran kameraet til å guide og støtte meg, og si at jeg var flink selv om jeg kanskje ikke var Oscar- eller Golden Globe-flink.

Gift på bar

Paret giftet seg i mai 2015 på Angst Bar i Oslo Sentrum. Fra før av har Tinashe datteren India (7), noe som gjør «Odda» til bonuspappa. Tidligere har han fortalt til VG Helg at han fikk panikk da han skjønte at han var forelsket.

- Når du først får noe så vakkert som en kjærlighet du ikke visste fantes en gang får du også den panikken det medfører, sa han til avisen og forklarte hva som gjorde at han falt for ettbarnsmoren.

- Hun er raus og vakker. Hun er veldig gøyal å se verden sammen med. Det tror jeg er den beste forklaringen. De peneste og fineste øynene jeg vet om. Tinashe er vakker fra innsiden og ut, for å bruke et så klissete begrep.