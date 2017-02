Nærheten til Utøya gir ikke naboene et eierskap til historien om 22. juli

AUF og støttegruppa for 22. juli-hendelsene har i fellesskap lansert et kompromissforslag for et nasjonal minnested for 22. juli. Sammen med kommunal- og moderniseringminister Jan Tore Sanner presenterte de i går dette for pressen og offentligheten.

Forslaget går ut på å flytte minnestedet til Utøykaia, på landsida. Det er cirka 400 meter fra stedet hvor minnesmerket i utgangspunktet er planlagt oppført. AUF eier selv denne tomta.

Forslaget ser ikke ut til å roe striden. Naboene i området steiler over kompromissforslaget. De har fra før motsatt seg kraftig minnesmerket som var planlagt på Sørbråten, det karakteristiske kuttet i odden designet av kunstneren Jonas Dahlberg. 24 av de nærmeste naboene til det planlagte minnesmerket på Sørbråten har derfor saksøkt staten. 25. april skal partene møte i Ringerike tingrett, og det er satt av tre uker til saken.

Det planlagte minnesmerket på Sørbråten har vakt oppsikt, og naboene har fått sympati fra flere hold fordi naturinngrepet i forbindelse med kunstverket kan virke i overkant dramatisk. Vi deler ikke den oppfatningen. Vi mener Dahlbergs minnesmerke er sterkt, originalt og kraftfullt, og ser gjerne at det realiseres. Norge trenger et tydelig minnesmerke i nærheten av Utøya for å hedre ofrene etter den mest grusomme forbrytelsen i Norge i moderne historie. Regjeringen og Jan Tore Sanner har heller ikke skrinlagt planene på Sørbråten, selv om Utøykaia nå seiler opp som et alternativ.

Når alternativet på Utøykaia likevel avfeies så kategorisk, virker det som om naboene ikke vil ha noe minnested, uansett. Utforming og størrelse på et alternativt minnested har tross alt ennå ikke vært diskutert. Som AUF-leder Mani Husseini sier til denne avisa: Hvis ikke dette er godt nok, hva er da godt nok?

Mange av naboene ble sterkt involvert i redningsarbeidet under massakren 22. juli, og har mottatt fortjent heder. De ønsker ikke en daglig påminnelse om terroraksjonen i «synsfeltet sitt», som de uttaler til Dagbladet. Ryggmargsrefleksen på AUF og støttegruppas kompromissforslag er likevel vanskelig å akseptere. Krevende saker som dette må håndteres med varsomhet, det gjelder også naboene. Nærheten til Utøya gir ikke dem et eierskap til historien om 22. juli. Håpet nå må være at partene kan møtes og finne en løsning som alle kan leve med. Utøykaia kan være et naturlig sted, hvor MS Torbjørn igjen frakter folk over til øya ute i den vakre Tyrifjorden. Slik saken nå står er forlenget strid og rettssak meningsløst og respektløst.