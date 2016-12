Nasjonalisme og nyanser

Nasjonalisme og nasjonale verdier er ikke enkle begreper. De kan virke både inkluderende og ekskluderende. Det helte mot det siste da kulturminister Linda Hofstad Helleland før jul la ut en oppfordring på Facebook-siden sin om å være stolt av det norske, illustrert med et bilde av seg selv i bunad. Utspillet har vakt oppsikt.

Fellesskapsfølelse i et samfunn er viktig, det skapes, blant annet, av felles referanser og tradisjoner. I tiårene frem mot Norges løsrivelse fra Sverige ble det drevet aktiv og effektiv nasjonsbygging, for at nordmenn skulle føle seg som et eget folk som hadde en bestemt kulturarv felles. Den intense romantiseringen av fortiden som da skjedde, bar preg av både ønsketenkning og propaganda, men det bidro til å skape et lim mellom innbyggerne, på tvers av alt som skilte dem. I en fragmentert og globalisert tid er det viktig å vokte om det som binder oss sammen. Og det velfungerende norske samfunnet er tuftet på verdier og institusjoner som fortjener å bli verdsatt og beskyttet.

Men så kan nasjonalismen utarte til en variant som er statisk og ekskluderende, der det forventes en lojalitet til normer og vaner som det ikke er naturlig at alle deler. Spørsmålet om norske verdier kommer ofte opp i forbindelse med integreringsdebatten, men det er mange inngrodd etniske nordmenn som ikke er skeptiske til Oslo, eller som ikke føler behov for nærkontakt med skiløpere eller kålrabistappe – for å ta Hellelands eksempler. Henrik Ibsen, som kulturministeren også trekker frem som typisk norsk, var sterkt omstridt på sin egen tid og reiste ut av landet så ofte han kunne. Og når kulturministeren velger ut Nylund skole i Stavanger for en reprimande, når skolen selv sier at den slett ikke lot elevene nynne «Deilig er jorden» for å unngå å støte noen, vitner det om en statsråd som er litt for kjapp på den patriotiske avtrekkeren og ikke tar seg tid til å undersøke nærmere eller tenke over om dette er et klokt utfall fra en som også har en representativ rolle.

I liberale samfunn skal det være innbakt et vern for meningsminoriteter og selvstendig tenkende. Vi skal føle oss som en del av det samme, men ikke tvinges inn i geledd. Det er vel så verd å hegne om som kålrabistappa.