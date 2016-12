Norge våkner til Vedum

Jeg er en av mange som har NRK P2s «Politisk kvarter» som del av morgenrituale. Kvart på åtte hver dag, i snart et par tiår nå; gjerne i halvsøvne før den første kaffekoppen. Dermed hender det at jeg en time seinere, på morgenmøtet, er usikker på om jeg bare har drømt om Trygve Slagsvold Vedum.

Som regel har jeg ikke det. Ifølge en opptelling «Politisk kvarter» selv har gjort. er sannsynligheten stor for at jeg har våknet til hans kneggende latter. Vedum er den klart hyppigste morgengjesten. Hele 19 ganger har han vært i studio siste året. Trekker du fra Stortingets reiser og ferier, er det et imponerende antall ganger, særlig tatt i betraktning av at han verken er statsråd, eller leder et støtteparti.

Så hva er det som gjør Vedum så populær? Det kan ikke bare være latteren. Vil NRK ha noen til å skremme vannet av naboene på Marienlyst, er det best å ringe Per Olaf Lundteigen. Den som har hørt ham fantasere om blodtørstige ulv rundt barnevognene i Bærum, kan lett gå i fella og bli politisk ustabil før frokost.

Den enkle forklaringen er at de mindre partiene oftest stiller med partilederen; Lysbakken er også relativt høyt oppe på en delt sjetteplass. Men Vedums topplassering forteller i tillegg hvorfor Senterpartiet har hatt stor framgang de seinere åra. Den politiske debatten har handlet om saker hvor Sp tradisjonelt har vært i en særstilling. Det har handlet om motstand mot EU, globalisering og innvandring, om nasjonalisme, kultur og matsikkerhet (eller landbruk som det het før).

Selv om partiet ikke lenger er alene på dette feltet, er Sp originalen som selv Frp sliter med å trumpe. Bunad-Høyre prøvde seg på en nasjonalistisk julekopi nylig uten stort hell.

Innvandring og justis er som ventet blant temaene som har vært mest diskutert, og Sylvi Listhaug er statsråden som har vært oftest på besøk, en gang mer enn finansminister og partileder Siv Jensen. De er første kvinner på sjette og åttende plass. Erna Solberg er på 11.

Jonas Gahr Støre, som av og til blir kritisert for ikke å være synlig i media, er på andreplass med 16 besøk.

I årets siste «Politisk kvarter», hvor jeg selv var gjest, tok programleder Lilla Sølhusvik selvkritikk for lav kvinneandel, bare 34 prosent. Det er jo litt rart med så mange kvinner på topp. Men selv om gjestelista er topptung, er nivået under mannsdominert. Partiene bestemmer i stor grad selv hvem som skal profileres, så her må partiene også skjerpe seg.

Det hender som sagt at jeg drømmer meg gjennom «Politisk kvarter», men det er ikke programmets feil. På sitt beste er det så frekt at en påtroppende statsråd kikker fortvilet rundt seg etter en rådgiver. Programmet går nemlig også på TV. Dessuten er det en luksus å våkne til et politisk program du ikke får mareritt av. Enn så lenge.

Snart er det 2017.