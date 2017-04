Norsk klovn ut mot nyinnspilling av filmen som skremte en hel generasjon ungdommer: - Det er forkastelig!

(Dagbladet): I september har nyinnspillingen av grøsseren «It» premiere. Dette er den første av to nye filmer basert på Stephen Kings roman fra 1986, om klovnen Pennywise, som kidnapper og dreper barn.

De første 24 timene etter at traileren ble publisert, ble den sett hele 197 millioner ganger, ifølge Slashfilm. Fansen fryder seg. Det gjør ikke profesjonelle klovner, som frykter at filmen vil føre til at barn i fremtiden ikke lenger vil se på klovner som noe hyggelig, men skape klovnefrykt.

Silja Kahrinen Sollien har jobbet som profesjonell klovn siden 2002, som «Klovnen Silja». Hun omtaler det som helt forferdelig at Hollywood-giganten Warner Bros. lager en nyinnspillingen av filmen, som opprinnelig ble laget som en miniserie for TV i 1990.

- De såkalte «killerklovnene» har stukket kniven i ryggen på gode, snille klovner verden over. Konsekvensen av denne filmen er at kniven som allerede sitter i ryggen, blir vridd rundt flere runder, slik at såret ikke noen gang kan lukke seg og leges, sier Sollien.

- Tenker bare på penger

Hun mener filmprodusentene kun tenker på sin egen lønningspose. I fjor skapte personer utkledd som klovner frykt flere steder i verden, også i Norge. Utkledd i klovnekostyme lusket de seg rundt i boligstrøk, banket på dører på natten og tilbød små barn godteri for å bli med inn i skogen. Noen utstyrte seg også med våpen som balltre og kniv.

Fenomenet ble omtalt som «killer clowns».

- Filmprodusentene tenker ikke på hva som er til det beste for flertallet, for alle familier og barn der ute som ellers burde være glade for å møte klovner som er snille, søte, morsomme og sprer humor og glede, sier hun.

Til MEL Magazine sier flere profesjonelle amerikanske klovner at det aldri har vært vanskeligere å være klovn enn nå. De er redd filmen vil gjøre barn så redd for klovner at foreldre vil slutte å booke dem til bursdagsselskap. De forteller at mange blir klovner fordi de elsker å glede barn og få dem til å le, men at filmer som «It» gjør det nærmest umulig å få denne følelsesmessige reaksjonen. Klovnen Nick Kane sier til magasinet at han allerede har fått færre besøk på nettsiden sin etter at traileren kom ut.

- Spiller på frykt

Sollien tror at filmen vil få konsekvenser for norske klovner, og at flere kan bli nødt til å legge ned.

- Det jeg er oppriktig bekymret over er at de som nå har valgt å livnære seg på barn og unges frykt for «killer clowns» nå skal sko seg på å geleide gode klovner over hele verden rett i grava. Samtidig gjør de det samme med den viktige oppgaven vi klovner har, som jo er å få folk til å glemme hverdagens stress, mas og jag i noen øyeblikk, sier hun.

Hun legger til at dette er noe alle trenger, ikke bare barna. Etter at «killer clowns»-fenomenet ble kjent, opplevde hun at flere foreldre booket om fra «Klovnen Silja» til «Piraten Sol», som er en annen av hennes figurer.

- Det er nok kaos, terror, krig, negativitet og sorg rundt omkring i verden fra før. Nå skal noen ødelegge noe som er genuint godt for oss alle! Det er forkastelig, sier Sollien.

Nyinnspilling

Tim Curry spilte rollen som klovnen fra helvete, i filmen som opprinnelig ble laget som en miniserie for TV i 1990. Denne gjorde nok sitt til at mange barn fikk klovneskrekk.

I nyinnspillingen er det Bill Skarsgård som spiller rollen som Pennywise. Skarsgård er sønn av skuespiller Stellan Skarsgård, og broren til skuespiller Alexander Skarsgård.

Filmen som har premiere i september er den første av to nye filmer basert på Stephen Kings roman.

Mens den første filmen fokuserer på barna, vil den andre følge dem inn i voksenlivet når de returnerer til hjembyen hvor de igjen møter monsteret, skriver Variety.