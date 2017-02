Norske skuespillere reagerer: - Et voldsomt tilbakeskritt

(Dagbladet): Skuespillerforbundet har trukket Det Norske Teatret for retten, fordi teatret har innført søndag som en fast spilledag.

Siden 1967 har skuespillere ved de faste teatrene hatt fri hver søndag.

Skuespillerforbundet ser ikke blidt på at tradisjonen brytes. Saken skal opp i retten i april. Nå går profilerte skuespillere ut med støtte til forbundet.

- Et veldig inngrep

Blant dem som reagerer, er skuespiller Per Christian Ellefsen som mener skuespillernes faste fridag må beholdes:

- Sånn som teatrene er bygget opp, hvor vi må stille på kort varsel synes jeg det blir et veldig inngrep i skuespillernes arbeidsreglement.

- Det vil være et voldsomt tilbakeskritt hvis man skal innføre fast jobbing på søndager, sier Ellefsen.

Må ha én dag fri

Han forklarer at siden skuespillere har delt arbeidsplikt, kan de jobbe både på morgenen og på kveldstid samme dag.

- Vi er allerede veldig fleksible, slår skuespillerne fast.

- Skuespillere jobber av og til på søndager, men da har det vært på frivillig basis, og det er det viktige. Poenget er at i dette yrket har vi så lite visshet. Vi har et system hvor vi kan innkalles hver dag unntatt søndagen, sier Ellefsen.

Et tilbakeskritt

Selv om skuespillerne vil få fri en annen ukedag i stedet, mener Ellefsen at teatersjefen ved Det Norske Teatret nå har satt i gang noe.

- Dette er å gå tilbake til 60-tallet hvor skuespillerne ikke engang hadde en fast fridag som gjelder alle. For en enslig mor vet man hvor vanskelig dette kan være, sier han.

Skuespiller Helge Jordal har også svært lite til overs for praksisen med søndag som fast spilledag.

- Jobber skift hele uka

- En del av spørsmålet er, er vi en del av samfunnet eller er vi det ikke? Vi jobber jo på skift hele uka. Så kommer det sikkert snikende noen kommentarer om at «de er jo bare kunstnere, og de må kunne gjøre hva som helst».

- Men vi har regler vi også, sier Helge Jordal bestemt.

Han legger til at skuespillere hele tida strekker seg for å nå publikum, og at det er to generasjoner som har sloss for at skuespillerne skulle få en fridag da dette ble innført i 1967.

Går over en grense

I likhet med Ellefsen er ikke Jordal selv ansatt ved Det Norske Teatret, men begge har i en årrekke jobbet som skuespillere ved teatre, i tillegg til film og tv.

Jordal legger mener det er greit å jobbe med gode prosjekter på søndager, når det at det å innføre søndagsforestillinger er å gå over en grense.

- Når du er ung kan det være greit å være med i to, tre og fire forestilliger, men når du er oppe i årene med familie og forpliktelser er det greit å vite når du jobber. Søndager er jo blitt hellige, sier han.

- Må følge med i tida

I motsetning til Ellefsen og Jordal er ikke skuespiller Bjørn Skagestad like skeptisk til søndagsspilling. Han mener teatre må ha fast søndagsspilling i det moderne Norge, men han understreker at det må kompenseres ordentlig for dette.

Derfor støtter han at Skuespillerforbundet tar saken til retten.

Skagestad er enig i at den nåværende avtalen brytes, og mener en ny avtale må på plass for at man skal kunne innføre fast søndagsjobbing.

- Det er en såpass stor ulempe for familier og folk flest at det må absolutt kompenseres godt for, sier Skagestad, som selv er ansatt ved Nationaltheatret.

- Det er ikke søndagsjobbing ved Nationaltheatret. Men jeg tror det er noe som kan tvinge seg fram etter hvert. Jeg tror grunnholdningen blant skuespilleer er at det ikke er ønskelig. Jeg vil også gjerne slippe det, men vi må følge med i tida og være på tilbudssiden, så jeg synes det er helt naturlig at det er tilbud om teater også på søndager, sier han.

Har mer fri nå

Erik Ulfsby, teatersjef ved Det Norske Teatret, mener det er viktig å tilby forestillinger når folk har mulighet til å se dem.

- Det er ikke noe nytt at skuespillere jobber på søndager, men det som er nytt er at teatre som Det Norske Teatret innfører søndagsforstillinger som en fast ordning. Vi vil presentere teater når folk har tid til å se, sier Ulfsby.

Han sier at de har lagt om arbeidsordningen, slik at skuespillerne som en konsekvens av søndagsspilling nå faktisk har mer fri i helgene og generelt mer fri enn de hadde tidligere.

- Skuespillerne jobber i snitt ca tre søndager i året. Lokalt på Det Norske Teatret har vi det fint med dette, men det er Skuespillerforbundet sentralt som reagerer på dette. Det er synd, for hvis flere teatre hadde innført søndagsteater hadde vi hatt 30 til 40 nye skuespillerstillinger i året i dette landet, sier Ulfsby, og legger til:

- Det er en pedagogisk utfordring å få skuespillere der ute til å forstå at skuespillere ved Det Norske Teatret nå har mer fri i helgene.

Dagbladet har forsøkt å kontakte skuespillere ved Det Norske Teatret, men de har ikke besvart Dagbladets henvendelser.