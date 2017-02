Nydelig om bussjåføren som skriver dikt på si

FILM: Det finnes folk, og det er mange av dem på film, som ynder å fortelle hvem de er og hva de gjør. Paterson (Adam Driver) er omvendt. Han er en bussjåfør i, nettopp, Paterson i New Jersey, og filmen som bærer navnet hans, følger ham gjennom morgenene med kjæresten (Golshifteh Farahani), på jobb bak rattet, og hjem igjen, på en tur på puben og hjem derfra også, gjennom en helt vanlig uke.

« Paterson » 5 Kategori Drama Regi Jim Jarmusch Skuespillere Adam Driver, Golshifteh Farahani Premieredato Aldersgrense 6 år Orginaltittel « Paterson »

Diktende bussjåfør

Men den egentlige historien handler om hvordan Paterson, en innadvendt ung mann og en mild, ettergivende kjæreste, merker seg den verden som omgir ham, fra samtaler mellom passasjerene til glimt gjennom bussvinduet.



Han skriver dikt i en notisbok uten linjer, som han hver dag må legge vekk når en evig lidende kollega gir ham klarsignal til å kjøre. Diktene kommer ord for ord opp på lerretet når han skriver. Slik blir «Paterson» også en lavmælt og upretensiøs hyllest til poeten og poesien, som en del av dagliglivet, ikke som noe som hører hjemme på en scene eller en sokkel.

Varm langsomhet

Filmskaper Jim Jarmusch er kjent for filmer som går i sin egen rytme og sitt eget tempo, ofte ganske langsomt, og følger sin egen logikk og humor, ofte ganske absurd. Heller ikke «Paterson» er en film for de som vil skynde seg gjennom kinobesøket.



Men for de som er åpne for å sitte på bussen forbi alle stoppestedene, kan den fort komme til å snike seg inn i kroppen og bli liggende og godgjøre seg i magen i mange timer etterpå. Og humoren er her, ikke minst gjennom den vriene hunden Marvin, egentlig filmens tredje hovedperson, men kanskje enda mer dempet og underfundig enn før.

Castingen av Driver, kjent for skarpere roller i «Girls» og de nye «Star Wars»-filmene, vitner om Jarmusch’ vedvarende gode intuisjon. Det er som om han finner en ny, stillferdig følsomhet i det store ansiktet. Regissøren er selv en ihuga lyrikkleser. Han er en stor fan av William Carlos Williams, som også bodde i Paterson og hvis tone og tekst klinger i bakgrunnen, siden det kommer frem at Williams er en av Patersons forbilder. Selv tviler Paterson på om han også kan være dikter, men han kan få noen hver som ser på, til å ville gå hjem og lese.