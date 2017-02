Ølreklame med innvandringstema vekker oppsikt før Super Bowl: - Redde for å tråkke på tær

(Dagbladet): Natt til mandag avholdes et av verdens største sportsarrangementer, Super Bowl. Rundt 100 millioner seere vil samles for å se kampen mellom New England Patriots og Atlanta Falcons.

Markedsposisjonen gjør Superbowl til et av verdens desidert største og mest innbringende TV-produksjoner. Og selv om fotballen er i sentrum, er arrangementet også som julaften for kommersielt sultne bedrifter.

De største bedriftene i USA punger ut store pengesummer for den lukrative reklamespotten, og TV-reklamene har blitt en viktig del av seeropplevelsen.

Politisk undertone

Tidligere år har noen reklamer vakt oppsikt med politiske temaer. I år er det et litt annerledes, og mer sensitivt politisk klima i USA. Til og med en reklame om avokadoer fra Mexico kan vekke uønskede følelser.

- Landet er så politisk splittet nå. Markedsførere bruker minst 5 millioner dollar, bare på å få en plass i Super Bowl-sendingen, og de vil ikke at budskapet skal virke støtende på noen, sier Russell S. Winer, professor i markedsføring ved New York University, til LA Times.

På tross av dette har flere reklamebyråer laget snutter som tilsynelatende har en politisk undertone.

Et av disse er det amerikanske ølmerket Budweiser. Reklamesnutten forteller historien til en av grunnleggerne av det anerkjent ølmerket. I 1857 ankom Adolphus Busch USA fra Tyskland. Med seg hadde han en drøm om å brygge øl.

I reklamefilmen er det blant annet en scene hvor amerikanere roper «Du er ikke ønsket her», og «Dra hjem igjen», til Busch på gata.

- Partiske

Ølgiganten selv nekter for at reklamen har et politisk budskap.

- Det er ingen sammenheng mellom reklamens budskap og det som skjer i dette landet nå. Vi mener dette er en universell historie, som er veldig relevant i dag fordi, kanskje mer enn noen annen gang i historien, drar verden deg i flere retninger, sier Ricardo Marques, visepresident for markedsføring i Budweiser, til magasinet Adweek.

Ifølge magasinet ble faktisk reklamen spilt inn allerede i Oktober, da størstedelen av verden og USA fortsatt trodde Hillary Clinton var navnet på USAs 45. president.

Likevel kan nok reklamen oppfattes som innvandringsvennlig ettersom den portretterer en innvandrers suksesshistorie, samtidig som USAs president ønsker å forhindre reisende fra syv land innreise. Det har ikke vist seg å være spesielt populært blant Trump-tilhengere og konservative på Twitter.

@TrumpTurnout @DarkArchery @Budweiser time to start buying Yuengling. American beer by a conservative company. — Tina D (@TinaDotson77) February 1, 2017

- Ok, Budweiser. Dere viser at dere er partiske, og det vil ikke amerikanerne like, skriver en bruker.

- På tide å begynne å kjøpe Yuengling. Amerikansk øl produsert av konservative, skriver en annen.

- Bør vise samfunnsansvar

Bendik Meling Samuelsen, professor og instituttleder ved institutt for markedsføring ved Handelshøgskolen BI, forteller til Dagbladet at det lenge har vært en debatt om i hvor stor grad bedrifter skal vise samfunnsansvar.

- Det har lenge vært aktuelt at virksomheter skal, eller bør, bruke sin posisjon til å vise samfunnsansvar. Mange bedrifter har for eksempel tatt et miljøstandpunkt, og kleskjeden Beneton tok et kontroversielt standpunkt allerede på 80-tallet. Det er ikke nytt.

- Om man tar et standpunkt i en sak, er det selvsagt at ikke alle vil være enige i det. Det blir tannløst å skulle ta standpunkt i en sak alle er enig i, sier Samuelsen og viser til kaffekjeden Starbucks´ nylige ønske om å ansette flyktninger i USA, som et eksempel på det motsatte.

- Redde for å tråkke på tær

Likevel forstår Samuelsen at Budweiser nekter for at reklamefilmen er politisk.

- I dagens situasjon er nok mange redde for å tråkke på tær, og for at hvert minste lille signal kan tolkes i feil retning.Nå har mange en «vent og se»-holdning.

Og legger til:

- Bedrifter balanserer hele tiden mellom å ta ansvar overfor aksjonærene sine, og å ta et samfunnsansvar. Det er ikke alltid det er to sider av samme sak. Så her står to verdisyn ofte mot hverandre. Mange mener at i det lange løp har også aksjonærer nytte av at en virksomhet viser samfunnsansvar.

Også andre reklamer som skal vises under sportsfesten søndag kveld, kan ha en politisk undertone. Kanalen som sender det hele, Fox, har blant annet bedt et selskap modifisere reklamen sin, før den sendes, ifølge LA Times.

Byggeleverandøren 84 Lumber debuterer med reklame under Super Bowl, og skal i utgangspunktet ha hatt med en en grensemur i planene for filmen. Etter at Fox så skissene, og reagerte, skal muren ha blitt fjernet.