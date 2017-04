Om vi er klare for Sana? Bring it on, «Skam»

OBS: DENNE RECAPEN INNEHOLDER ET FLYTTELASS AV SPOILERE

MANDAG 13:28

Nesten fire måneder seinere sitter Sana på trikken. Siden sist har verden endret seg. Vinter har blitt vår, Nissenrevyen 2017 har kommet og gått (med de kosegruppeplikter og -privilegier det medfører), nye terroraksjoner som påberoper seg religiøs legitimitet har rammet stadig nærmere hjemme, og en vandrende instagramfilter-fail med markeringsbehov og et uhelbredelig tilfelle av Dunning-Krugers syndrom har inntatt verdens mektigste embete.

Sana reiser gjennom byen, og det er litt vanskelig å få tak på kjøreruten hennes. Hun er innom både Majorstua, Oslo S, og så Frogner. Det er nesten så hun reiser i ring. Hun skuer ut over det norske fellesskapet som farer forbi på andre siden av glasset. En jente i bunad. Noen gutter som på død og liv skal teste hverandres sixpacks på åpen gate.

Sanas sultne sixpack-blikk blir brått avbrutt av et ubesvart bønnerop fra mobilen. Det er tid for Duhr, en av islams fem daglige bønner. Hun får et blikk fra fruen som sitter overfor henne, og sana'ete som hun er, blikker hun henne som f tilbake.

Da hun går av trikken, får Sana en melding fra moren, som vil ha henne med på temakveld om kvinnerollen i islam. Hun går først med på å komme etter at hun har sikret seg at Jamilla ikke kommer. Hvis jeg ikke husker altfor feil er Jamilla brorens forlovede, og frontfigur i hijabpolitiet vi så smått fikk stifte bekjentskap med i sesong 2.

Og oi! Der sitter det nylig sammensmeltede symbiosemennesket Evak og nusser på seg selv ved en flyttebil!

Sana kom dessverre altfor sent til å hjelpe til med flyttingen . Det er sånt som skjer når man kommer i skade for å kjøre tre runder med blåtrikken. Sana må videre til neste reunion/flyttelass.

«Kan du si til Vilde at jeg savner henne?» roper Magnus. (Jeg vet ikke hvorfor, men det virket viktig å nevne det her.)

Oppe i leiligheten feires det med pizza at Noora har fått tilbake rommet sitt. Sana hopper over pepperonien mens Vilde entusiastisk prøver å fortelle om den nye stillingen hun og Magnus har oppdaget i deres forsøk på å bli sexens Christopher Columbus. Ingen er så interessert i å høre, selv ikke når hun forteller at hun muligens har funnet det sagnomsuste g-punktet. Eller i hvert fall et eller annet punkt. Mens hun viser hvor flink hun er til å uttale presensformen av «å komme» bruker «SKAMs» klippeteam tilfeldigvis noen nærbilder de hadde liggende av rømmedressing som tømmes over et stakkars pizzastykke.

Til slutt blir sexpraten for mye for Sana, som lurer på om det virkelig er nødvendig å dele alle detaljer her. Vilde beklager seg, og sier at det er helt greit hvis hun blir seksuelt frustrert. Sana blånekter. «Det ække sånn at jeg går rundt og tenker masse på sex og gutter og føler at jeg går glipp av noe.» The Sana doth protest too much, methinks.

Ting blir litt kleint, og Noora prøver seg på en av verdenshistoriens dårligste isbrytere, og tilbyr te. Mens lysluggen er ute benytter Eva anledningen til å spre ubekreftede rykter om at William har fått ny dame i London. Forvirringen om Noorhelm fortsatt er en greie er total, og da Noora kommer tilbake blir ting igjen helt knyst. I en av verdenshistoriens dårligste isbrytere siden den forrige prøver Vilde grasiøst å spore samtalen over til analsex.

Et par forsøk på å fiske ut av Noora hvordan det går med henne og W-man resulterer bare i et kort «bra». «Det kommer alltid til å være meg og William, liksom», sier hun med så lite overbevisning hun bare greier. (Andre enn meg som hørte «aldri» første gang de så klippet?)

Så koker teen.

TIRSDAG 17:50

Sana låser seg inn hjemme, i hjørneleiligheten på fineste Frogner. Hun hører oppstemte stemmer fra naborommet. Hun drar tydeligvis kjensel på en av dem, for hun fjelger seg litt i speilet, før hun akkurat passe utstudert henslengt står i døren. Det er guttegjengen til broren som holder på der inne. De morer seg naturligvis med å kaste en sokk oppi en opp-ned lampeskjerm. Ungdommen nå til dags.

Sanas blikk hviler akkurat litt for lenge på en kjekkas med midtskill. Hun tøffer seg enda litt mer, og utfordres av broren sin, Elias, til å kaste. Klarer hun å treffe akkurat når Dre og Snoop Dogg synger sin poetiske versefot «Smoke weed everyday» skal han være slaven hennes en hel uke. Hvis ikke blir det omvendt.

Sana treffer, men bommer på timingen. Urettferdig, dette spillet har et usynlig glasstak, det er rigga for folk som har hørt altfor mye på Snoop og fått timingen permanent i ryggmargen.

En cocky Elias ber henne lage te til dem. Hun godtar, men da han i sin iver kaller henne «slavekvinne» setter hun ham kraftig på plass med laserblikket sitt. Det er flere som har på bukser i denne familien.

ONSDAG 14:06

Jentene sitter på Tøyen og spiser is. Gu', så koselig det er å se hele gjengen samlet igjen.

De planlegger å dra hjem til Eva og se på Pærra (episk episode, jenter!). Noora orker ikke. (Jeg vet ikke hvorfor, men det virket viktig å nevne dette også.)

Sana må først bortom gymmen for å levere en nøkkel til sin slavedriverbror. Vilde sutrer over at det er kjipt å være den eneste i gjengen med kjæreste (det er tydeligvis slutt mellom Chris og det vennlige hyttespøkelset Kasper – kanskje fordi jente-Chris så «Kongens Nei» og oppdaget at han egentlig falt ved Elverum i aprildagene nittenførr). Vilde bruker akkurat lang nok tid på det til at hennes hjertesukk om at de må finne nye og kjekke gutter å henge med glir inn i en saktemontasje på treningsstudio av gutta til Elias som pumper.

Og der har vi jaggu meg midtskillen, også. (Ja da, «Skam»-fans, jeg vet at han heter Yousef.) Vilde synes det hele er litt for stas. Bra Magnus ikke er her.

«Nei, nei, nei», sier Sana.

Å, jo da, Sana.

I mellomtiden, på internett.

Vilde har ikke brukt påskedagene til å ligge på latsiden. Hun har SoMe't seg inn i gjengen til Elias, og nå er de invitert på fest med gutta. Vilde hevder alt er for Nooras skyld. Noora, på sin side, har tydeligvis planlagt en asosial påske, så Vilde går til det skrittet at hun oppretter en chat uten Noora. Drøyt.

Sana har ingen planer om å la denne fellesfestingen skje, inntil Elias tilbyr seg å avvikle familiens interne slavedrift med umiddelbar virkning. Selv ikke Sanas ønske om å holde sine to verdener segregert trumfer muligheten til å avskaffe slaveriet.

FREDAG 20:17

Jentene venter på T-banen og gutta. Sana er sikker på at de ikke kommer til å møte opp, men Vilde er fast i sin tro. I sin overbevisning minner hun om at de er nittisjuere, akkurat som William. (Hun synes vel det var viktig å påpeke av en eller annen grunn.) Ingen av dem klarer å komme opp med en isbryter denne gangen, men heldigvis dukker gutta opp. I stedet for blomster har de tatt med seg en bukett med heliumsballonger fra McDonald's. Hvem sa at romantikken var død?

De klarer å få med ballongene inn på T-banen og morer seg med dem, mens Sana demonstrativt står på andre siden av midtgangen. Yousef stiller seg overfor henne, men det er litt vrient å blikkflørte med alle ballongene i veien. Dessuten gir ikke Sana akkurat ved dørene. Det er først da han sier «Du hater å henge med oss, du», at hun trekker på smilebåndet.

Moren hennes ringer, Sana har helt glemt temakvelden. Hun drar en halvløgn om at hun måtte hjelpe Noora med noe (teknisk sett sant, men ...), før hun raskt forteller sannheten. Sana liker tydeligvis ikke å lyve. Moren ymter usubtilt frampå at Sana burde være sammen med folk som var mer lik henne. «Jeg klarer å ha norske venninner og samtidig være meg selv!» svarer hun.

«Da stoler jeg på deg», sier moren megetsigende. Ouch. Hva skal man med påbud fra oven for å holde kustus på den oppvoksende generasjon når man har guilttrippende mødre?

Apropos påbud, over bakgrunnsbildet av Tupac dukker det opp en påminner om at det er tid for maghrib, dagens fjerde bønn. Typisk.

De andre drikker, pimper og bælmer seg lenger og lenger inn på festen. Sana går på toalettet for den rituelle vasken før bønn, og sniker seg inn på et soverom. Hun finner retningen mot Mekka, og begynner.

I det hun går ned på kne over filleryen, ramler et klinende par inn på sengen. Hun klarer å snike seg ut uten at de enser henne.

Ute på festen igjen oppdager hun Noora i sofaprat med Yousef.

Sanas humør blir ikke bedre av at Noora smiler bredere enn hun har gjort på lenge.

Og så er første episode av verdens siste «Skam»-sesong slutt.

For en uke siden, i instagram-posten som annonserte at dette ble siste sesong av «Skam», avsluttet Julie Andem med å spørre om vi var klare for Sana. «Cause shit's 'bout to go down, yo.»

Ut fra konfliktfrøene som er sådd i denne episoden er det ingen grunn til å ikke ta henne på ordet. Nok en gang skal det handle om en ung nordmann med mange motstridende identiteter i seg, og det trange handlingsrommet (både selvpålagt og opprettholdt av ytre krefter) som ligger i disse identitetenes skjæringspunkt.

Men på toppen av det hele skal denne sesongen foregå midt i den offentlige debattstormens øye, og gjøre noe så enestående og tilforlatelig, så enkelt og så vanskelig, som å fortelle denne historien gjennom en ung muslimsk jente, på jakt etter det samme som oss alle: mening, fellesskap og sin egen identitet.

Det er faktisk viktig å ikke underdrive viktigheten av noe sånt. Hvis tilsvarende representasjon i filmer og serier i USA er noe å gå etter, så har det å se «seg selv» representert på denne måten, via førsteperson, i en så stor serie som «SKAM», enorm betydning for egenverdet, identitets- og fellesskapsfølelsen hos grupper som vanligvis har vært redusert til i beste fall å spille annenfiolin i sånne serier, men langt oftere bare har vært en sjablong og en uinspirert personifisering av et eller annet Viktig Tema™, snarere enn å få være en flerdimensjonal karakter av kjøtt og blod.

Kanskje vil denne måten å se – og kanskje til og med identifisere oss med? – en slik karakter få en del av oss andre til å møte oss selv i døren også.

«Skam» er blant de beste i verden på å ta slike store, samfunnsmessige og evig eksistensielle konflikter og destillere det ned til noe personlig og håndgripelig, til et dypt menneskelig, umiddelbart, og unikt drama.

For akkurat her og nå handler alt det ovennevnte om utenforskapet den unge jenta i hijab føler da hun kommer ut fra den ubeleilige kveldsbønnen sin og ser at fyren hun er nødt til å undertrykke følelsene sine for, heller snakker med den hvite bestevenninnen hennes enn med henne.

Dette er historier vi trenger.

Om vi er klare for Sana, «SKAM»?

Bring it on.

---

