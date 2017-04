One Direction-stjerna avslører toppløscover

(Dagbladet): One Direction-stjerna og ungpikeidolet Harry Styles (23) er i disse dager aktuell med både solokarriere og skuespillerkarriere.

Forrige uke slapp han sin første singel som soloartist, «Sign of the Times», og nå kommer Styles med mer nyheter.

12. mai i år kommer det selvtitulerte albumet «Harry Styles» ut på Columbia Records, skriver Rolling Stone.

Albumet vil bestå av ti låter, inkludert «Sign of the Times», og solodebuten til boybandets med kjente medlem fører garantert til forventinger hos fansen.

HARRY.STYLES //12.MAY.17// Et innlegg delt av @harrystyles torsdag 13. April. 2017 PDT

Toppløscover

Styles delte også nyheten om albumutgivelsen på sosiale medier. Med nyheten om det selvtitulerte albumet, ble også platecoveret sluppet.

Det viser sangstjerna toppløs og våt. Bildet er tatt ovenfra mens Styles tilsynelatende tørker seg i øynene. Han har også på seg to gullkjeder, og flere av tatoveringene hans er synlige. Også på baksida av plata sitter «One Direction»-stjerna i vann omgitt av det som ser ut til å være mer eller mindre tilfeldige gjenstander.

Ifølge BBC skrev Styles flesteparten av låtene i Jamaica, hvor han tilbrakte to måneder.

Først på lørdag vil han gjøre sin livedebut som soloartist, på humorprogrammet «Saturday Night Live». Talkshow-vert Jimmy Fallon skal lede sendingen, og Styles står for det musikalske innslaget. Ifølge Billboard skal Styles spille en ny sang sang fra det kommende albumet i tillegg til «Sign of the Times». Styles ankom New York mandag for å forberede seg til sendingen.

Albumet kommer samtidig som Styles er aktuell med en stor rolle i det kommende krigsdramaet «Dunkirk», som er stjerneregissør Christopher Nolans siste prosjekt. Han vil etter alt å dømme ha en sentral rolle i filmen om den spektakulære og dramatiske evakueringsaksjon på Dunkirk-stranda i Frankrike - der over 330 000 allierte soldater ble evakuert. «Dunkirk» har premiere i Norge i juli.

Kjærligheten på vent

I et nytt intervju forteller han at de siste månedene bare har gått til jobb, og at han derfor ikke har tid til stort annet. Kjærligheten må blant annet settes på vent.

Det er Mirror som først omtaler saken, der de siterer et intervju Styles hadde med britiske Radio 1. Styles er kjent for å være en notorisk skjørtejeger, og ryktes å ha holdt på med blant andre Caroline Flack, Kendall Jenner og Taylor Swift. Sistnevnte skal angivelig ha laget musikk om forholdet med Harry.

Nå har han derimot satt damene til side, i hvert fall for en stund.

- Jeg har ikke datet noen på kjempelenge. Jeg dro vekk for å spille i film og så gjorde jeg albumet, så jeg har ikke hat tid på en stund, sier han i radiointervjuet og fortsetter:

- Jeg startet på albumet i februar i fjor i tre uker, også måtte jeg stoppe i fem måneder for å spille inn film. Jeg begynte med musikken igjen i juli og ble ferdig med å skrive i desember, sier han.