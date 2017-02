Poenget er at du ikke kan gjette om dette er menn eller kvinner

(Dagbladet): Mens menn får lov til å vise sine brystvorter på sosiale medier blir kvinner kastet ut for å dele bilder med brystvorter. Bildedelingstjenesten Instagram har lenge måttet tåle kritikk for sin restriktive linje.

En av dem som tidligere har erklært puppekrig mot at tjenesten tillater bilder av menn i bar overkropp, men ikke kvinner, er den amerikanske komikeren Chelsea Handler, som stadig legger ut toppløsbilder av seg selv. Blant annet har hun parodiert Vladimir Putins ikoniske propagandabilde på hesteryggen med et bilde hvor hun selv sitter toppløs til hest.

Nå går altså Instagram-brukere til ny puppekrig gjennom Instagram-kontoen «Genderless Nipples», hvor menn og kvinner deler nærbilder av sine brystvorter. Bildene er tatt på så nært hold at det er umulig å si om brystvortene tilhører mann eller kvinne.

I skrivende stund har kontoen nesten 74 000 følgere og 340 innlegg med emneknaggen «Genderlessnipples».

Slettet bilde av «kakepupp»

- Instagram slettet til og med bilde av en kake fordi det liknet for mye på en pupp, sier Susanne Kaluza, rådgiver innen samfunnsansvar i kommunikasjonsbyåret Trigger. Hun gir tommelen opp for «Genderless Nipples».

Kaluza tror det er folks reaksjoner på dobbeltmoral som har gjort kontoen såpass populær.

- Denne kontoen har funnet en klar og humoristisk måte å svare på dette på. Det de gjør i praksis er jo å utfordre Instagram: Klarer dere egentlig å se forskjell på et manne- og et kvinnebryst når dere sitter og sensurerer?

- Så kan du selvsagt si at kvinnebryst i vår kultur oppfattes seksuelt en annen måte enn mannebryst, men samtidig har også bilder av kvinner som ammer barna sine blitt slettet tidligere, sier hun.

- Press fungerer

Kaluza mener kontoer som dette har relevans i debatten om sensur i sosiale medier.

- I den store sammenheng er Instagrams policy om kropp selvsagt ingen viktig kamp å ta, men noen ganger er det verdt å ta de små kampene og. Instagram er eid av Facebook så dette føyer seg inn i en årelang debatt om hva slags sensur de gigantiske sosiale medieplattformene driver med av alt fra historiske bilder til kunst og kropp, sier hun.

Kaluza viser også til at Facebook i fjor blant annet slettet en artikkel fra avisen Le Monde om mammografi, fordi bildet viste en del av en kvinnes brystvorte.

- Vi ser at press fungerer. Etter massiv kritikk endret Instagram i 2015 reglene sine slik at bilder av amming er tillatt, så lenge ikke for mye av brystet synes. De har også åpnet for at bilder av kvinner som har fått fjernet brystene sine etter kreft kan vises. Får de tilstrekkelig press er det ikke tvil om at også store sosiale medieplattformer ser verdien i å jenke seg. En konto alene utgjør ikke stor forskjell, men mange kontoer som på ulike vis angriper temaer knyttet til likestilling er med på å bevisstgjøre og opplyse, sier Kaluza.

Slettet mensenbilde

Instagram har også tidligere måttet krype til korset for å ha slettet den britiske kunstneren Rupi Kaurs bildeserie med menstruasjon som tema.

Kaur delte bildene på flere sosiale medier for å teste hvilket som hadde lavest terskel for å vise bilder av menstruerende kvinner.

- Jeg valgte et bilde til Instagram som traff hele essensen ved mensen. Bildet er sårbart, mykt og vakkert, og forteller en historie som er kjent for 3.5 milliarder kvinner. At Instagram sletta bildet er bare tull, og de har siden bedt meg om unnskyldning, hevdet kunstneren Kaur til Dagbladet.