(Dagbladet): En Amazon Echo-høyttaler kan muligens oppklare en drapssak, om etterforskerne får tilgang til materialet som finnes på den. Det skriver Technology Review.

I november i fjor ble Victor Collins funnet drept i badekaret til en kollega i USA.

Ifølge The Information ønsker myndighetene i Bentonville i Arkansas nå tilgang til alle lydopptak som har blitt lagret av den drapssiktede kollegaens Echo-høyttaler. Politiet tror at den «smarte» Amazon-dingsen befant seg i leiligheten på det tidspunktet Collins ble drept og dermed kan ha lastet opp beviser.

Tar opp

Amazon Echo er en stemmestyrt personlig assistent og høyttaler. I tillegg til å spille av lyd, kan de også utføre digitale tjenester, som å bestille ulike produkter på nett, utføre søk og velge musikk. For å kunne utføre talekommandoene, tar enheten opp lyd som lagres på Amazons servere.

Av og til lagres det også lyd når eieren ikke er klar over det, hvis han sier noe som høyttaleren tror er en talekommando.

Politiet håper nå at høyttaleren har tatt opp lyd fra drapet.

- Du har en forventning om privatliv i ditt eget hjem. Jeg har et stort problem med at politiet kan bruke teknologiske framskritt mot oss, sier den mistenktes advokat Kimberly Webersaid til Daily Beast.

Lagres kortere

Så langt har Amazon nektet å gi fra seg informasjonen som Echo-høyttaleren kan ha lagret på deres servere, men de har gitt politiet tilgang til Bates kontoinformasjon og oversikt over hans Amazon-innkjøp.

Saken har satt i gang en personverndebatt i USA.

- Politiet i Norge vil også kunne hente ut denne typen opplysninger, sier Juridisk direktør i Datatilsynet, Jørgen Skorstad, til Dagbladet.

Han forteller at politiet kan beslaglegge materiale som dette, hvis det eksisterer.

- Når en boks som dette lagrer en persons stemme, så regnes det som personopplysninger. Disse kan bare lagres i et visst tidsrom i Norge og Europa. Derfor er det stor sannsynlighet for at om disse opplysningene ble lagret i Norge, så ville disse være slettet nå, sier Skorstad.

Tiden slik opplysninger kan lagres i Norge er den tiden som er nødvendig for at tjenesten skal kunne utføres.

Tar opp alt

Han forteller videre at det er andre regler som gjelder for lagringsenheter som befinner seg i for eksempel USA. I 2018 endres reglene slik at firmaer som tilbyr tjenester i Europa og EØS må forholde seg til de reglene for datalagring som finnes der, selv om firmaet holder til i for eksempel Amerika.

Skorstad understreker at om man som forbruker bør sette seg inn i vilkårene når man kjøper produkter som lagrer personvernopplysninger på denne måten.

- Man bør lese vilkårene nøye, til tross for at de gjerne er lange og skrevet på juridisk engelsk, sier Skorstad og legger til:

- Det finnes eksempler på smart-TVer der det står i vilkårene at man ikke bør snakke like foran TVen, fordi TVen tar opp alt. Det kan jo være greit å vite før man setter i gang å bruke den.