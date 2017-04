Puppe-pingpong, kokainfest og dusjsex: Slik var de kleineste «Girls»-øyeblikkene

(Dagbladet): I natt ble siste episode av HBO-suksessen «Girls» sluppet på nett.

Les Dagbladets anmeldelse av sesong 6 her.

Serien ble kjapt en snakkis da den kom i 2012, med sin eksplisitte nakenhet, selvopptatte karakterer, feministiske fokus og kleine sekvenser.

Historien om den New York-baserte venninnegjengen har klistret tv-seere verden over til skjermen, og har gjort serieskaper og hovedrolleinnehaver Lena Dunham (30) til verdensstjerne.

Ny standard

Dagbladets TV-anmelder Christopher Pahle mener «Girls» har vært toneangivende på å viske ut de tydelige skillene mellom humor og drama.

- «Girls» hopper jo i blant fra ren sketsj til Bergmansk tungsinn, påpeker Pahle.

Han mener at serien også har satt en ny standard for hva spesielt kvinnelige karakterer kan være.

- Det har jo historisk sett vært mye høyere toleranse for egosentriske, destruktive og usympatiske mannlige karakterer enn kvinnelige, sier Pahle og trekker fram karakterer som Don Draper, Walter White og Tony Soprano som eksempler.

- Det er jo faktisk en viss kvinnefrigjøring i å vise at kvinner - og ikke bare menn - kan være dårlige mennesker de og, men at man fortsatt kan heie på dem.

- Bryter ned tabuer

Seriens mye omtalte kleine sekvenser har flere funksjoner, skal vi tro TV-anmelderen.

- Foruten å være ganske morsomme i seg selv, og fungere som en måte å få litt medfølelse for en gjeng i utgangspunktet ganske usympatiske karakterer, så har vel de kleine scenene også fungert som en slags avglamorisering av mange ting som vanligvis framstilles veldig kult eller opphøyd og estetisk i film og serier, for eksempel unge, hippe mennesker, kjærlighet og romantikk, fest og dansing, og først og fremst nakenhet og sex, sier Pahle, og fortsetter:

- Tidligere i humor har jo «gøyal nakenhet» i hovedsak vært forbeholdt menn, og kvinnelig nakenhet vært brukt for å pirre. Denne serien har vel gjort sitt for at man kan få en del humor ut av kvinnelig nakenhet også. Og sånt bryter jo faktisk ned tabuer og åpner kjønnsroller.

Naken-kritikk

Nakenheten i «Girls» har blitt både hyllet og kritisert.

Dunham har flere ganger forsvart den hyppige bruken av nakne kropper, og under en diskusjon på et pressemøte i 2014 hisset hun seg kraftig opp over nok et nakenspørsmål.

- Jeg skjønner ikke poenget med all den nakenheten i serien... Din karakter er ofte naken i tilfeldige situasjoner uten noen god grunn, sa en reporter til Dunham - som tente på alle plugger:

- Det er fordi det er et realistisk bilde av hvordan det er å være levende, jeg har ingen problemer med å se det. Hvis du ikke liker meg er det ditt problem, og noe du bør få hjelp av profesjonelle til å jobbe med, svarte serieskaperen.

- Smertefullt

At Dunham og resten av «Girls»-gjengen har valgt å sette strek etter seks sesonger, har knust mangt et fan-hjerte.

I et intervju med Rolling Stone i februar forklarte Dunham hvorfor de valgte å avslutte serien.

- Vi har alltid hatt lyst til å sette strek mens folk fortsatt engasjerte seg i «Girls», og fortsatt snakket om serien, sa 30-åringen til magasinet.

Hun forteller videre at det på ingen måte var enkelt å sette punktum.

- Det er intenst og smertefullt å bryte opp en familie, men det er også en av de mest inspirerende kreative opplevelsene du kan ha, utdypet hun overfor Rolling Stone.

Klein-o-rama

Kjenner du allerede på abstinensene etter Dunham-skapt pute-TV, foreslår vi følgende løsninger:

a) Se alle episodene på nytt.

b) Gjennoppleve de kleineste øyeblikkene sammen med oss. «Girls» er kjent for sine pinlige sekvenser, og Dagbladet har samlet et utvalg øyeblikk som garantert får deg til å hente fram puta.

Puppe-pingpong («One Man's Trash», sesong 2)

Hvorfor spille bordtennis med klær på, når du kan gjøre det naken? Hannah og den nyseparerte legeflørten Joshua kaster klærne i en sporty (?) sekvens i andre sesong. Det er ikke bare bordtennisballen som spretter, for å si det sånn.

Mannevagina («Hannah's Diary», sesong 1)

Marnies forhold til Charlie er ikke på topp, noe Hannah har skrevet om i dagboka si. Charlie og bandkompisen Ray finner dagboka, og framfører tekstlinjer som «Hvordan føles det å date en mann med en vagina?» på konsert, med Hannah og Marnie som sjokkerte tilskuere. Au.

Voldtekt-vitsing («Vagina Panic», sesong 1)

Hvordan gjøre det bra på jobbintervju? La oss se... Kle deg pent, still forberedt, vær høflig - og ikke antyd at din potensielle arbeidsgiver er tidligere voldtektsmann.

Sistnevnte tips har gått Hannah hus forbi, og vår heltinne tråkker rett i jobbsøker-salaten når hun med pekefinger i munnvik hinter til at hennes mulige arbeidsgiver har en suspekt fortid. Nei... Bare nei.

Tungetango for to («Weirdos Need Girlfriends Too», sesong 1)

Jessa og Marnie blir med hjem til rikingen Thomas John, og innleder heftig tungetango med ham som frustrert tilskuer. Thomas John prøver fortvilet å gjøre to linjer til en trekant, men ender opp alene til tross for innstendig bønn om å få delta på festen.

Dusj-trøbbel («The Return», sesong 1)

Også mammaer og pappaer har sex, noe Hannah får erfare når hun finner pappa Tad i fosterstilling på baderomsgulvet etter en het omgang med Hannahs mor, Loreen. Ryggen har fått seg en solid knekk, og en klynkende Tad hjelpes i seng av kone og datter.

Kokain-rave («Bad Friend», sesong 3)

På oppdrag fra et nettsted tester Hannah kokain for første gang, og ender på rave med Elijah - iført neongul helsetrøye og lite annet. Trenger vi si mer?

Internett husker alt («Dead Inside», sesong 3)

Pertentlige Marnies rampete fortid kommer til overflaten i form av en gammel musikkvideo. Med eyeliner-tungt blikk prøver hun å overbevise om at «filosofi er et sitat på en frokostblanding-pakke» og at «religion er smilet til en hund».

Nevnte vi at hun viser fingeren? Ikke rart Marnie kjemper med nebb og klør for å få videoen fjernet fra nett. Hørt om slettmeg.no?

Sterkere? («On All Fours», sesong 2)

I serien «Ting du ikke bør gjøre på festen til eksen din» finner vi «Å covre Kanye West» ganske høyt på lista.

Marnie gjør en nedstrippet versjon av «Stronger» på festen til eksen Charlie, men virker alt annet enn sterkere idet hun framfører linjer som «You should be honored by my lateness /That I would even show up to this fake shit» uten antydning til ironisk distanse.

Sofakos («It's About Time», sesong 2)

Elijah og Marnie har en fortid som fiender, men legger gammelt uvennskap bak seg når de har seg på sofaen etter en fest. Elijahs stamina holder ikke hele veien. Han skylder på Marnie, og BÆM så er klørne ute igjen.

En tid for alt («Only Child», sesong 3)

Hannahs utsikter til å bli forfatter forpurres når redaktøren hennes brått dør. Sorgprosess er imidlertid ingen hindring når Hannah i begravelsen hans huker tak i redaktørens enke, og utspør henne om hvordan hun kan gå fram for å få publisert boka si.

To ord: Hold. Kjeft.