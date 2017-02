Radio på lytternes premisser

Arve Hjelseth skriver en kommentar i Dagbladet 7. februar at radio er «tilpasset gjøremålets egen rytme». Det er ment som kritikk, men det er en strålende attest!

Radioen står knallsterkt. Mer enn 2 millioner nordmenn lytter hver eneste dag til NRKs kanaler. Det gjør de fordi de får viktig informasjon og godt selskap – men også nettopp fordi radioen har tilpasset seg folks hverdag.

Det er lenge siden folk flest satt i godstolen for å lytte til et radioprogram annonsert i Programbladet. Folk lytter mens de smører matpakker, kjører bil eller maler en vegg. Radio er et sekundærmedium – noe du kan lytte til mens du gjør noe annet. Dette er en av radioens store styrker.

Lytting til Norges største radiokanal NRK P1 fordeler seg slik: Hver dag i 2016 hadde kanalen rundt 1.5 millioner lyttere, disse hører i snitt i 115 minutter. Men lyttingen er fordelt på hele åtte sesjoner. Lytterne hører altså på NRK P1 åtte ganger i løpet av dagen og da i snitt et kvarter hver gang. NRK P1s oppdrag er å binde Norge sammen. Gi folk felles referanser, både nasjonalt og regionalt. Innholdet er nyheter, sport, natur, livssyn, underholdning og god norsk musikk. NRK P1 er på lag med folk og opptatt av at lytterne skal få de forskjellige typene stoff på det tidspunktet de har mest glede og nytte av det.

Radio for dybdelytting lager vi fortsatt. Men her er podkast i ferd med å bli den sentrale lytteformen. Her har NRK i år sørget for en suveren dekning av Eirik Jensen-saken gjennom podkasten Purk eller skurk. Både denne podkasten og NRKs kanaler er suksesser fordi de gjør stoffet tilgjengelig og lar folk lytte «tilpasset gjøremålets egen rytme».