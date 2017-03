Raser mot CNN etter sjokkerende dokumentar. Programlederen spiser menneskehjerne: - Det ble kanskje feil

(Dagbladet): Den amerikanske programlederen og forfatteren Reza Aslan har havnet i hardt vær, etter at et nytt tv-program viser at han spiser menneskehjerne, skriver The Guardian.

I første episode av den nye CNN-sendte serien «Believer», besøker programlederen Aghori-sekten i India. Sekten, som tilber den hindu-guden Shiva, praktiserer blant annet kannibalisme - og inviterer programlederen til et ubehagelig måltid.

Foran tv-kameraene, og til skue for millioner av tv-tittere, smaker han på godt stekt menneskehjerne. Under oppholdet sammen med Aghori-folket, drikker også Aslan alkohol fra en hodeskalle, ifølge Telegraph.

«Vil du vite hvordan hjernen til en død fyr smaker? Kull. Den var sprøstekt», skriver Aslan i en Twitter-melding.

Want to know what a dead guy's brain tastes like? Charcoal. It was burnt to a crisp! #believer — Reza Aslan (@rezaaslan) March 6, 2017

I episoden kan man se at Reza får sitt ansikt smurt inn med asken etter en kremert person, før en av sektlederne gir ham en hodeskalle han skal drikke ut av.

Han får også plassert en krans, bestående av kroppsdeler fra en død person, på hodet. Når journalisten gir tegn til at han synes deler av seremonien er ubehagelig, reagerer mannen, som presenteres som en av sektlederne, med å skrike ut i sinne:

- Jeg kapper hodet av deg, hvis du fortsetter å snakke så mye, sier personen som er tydelig opprørt over at Aslan er skeptisk.

- Det ble kanskje feil

Det blir fort åpenbart at programlederen har havnet i en situasjon han helst ikke skulle ha vært i. Han ber derfor regissøren og kameramannen om å komme bort.

- Jeg føler, at dette kanskje ble feil. Kanskje noen skal distrahere ham, så jeg kan gå. Jeg kan gjøre det på en høflig måte, sier Aslan til sine kolleger.

Regissøren avviser ønsket, og sier bare «la oss se hvordan dette utvikler seg».

Programmet har siden premieren blitt møtt med voldsom kritikk. Flere reagerer på de sterke scenene, men de mest voldsomme reaksjonene kommer som følge av programmets fokus på Aghori-sekten.

- Bisarr fremstilling

Episoden kritiseres for å være hindu-fobisk, og flere kritiserer CNN for å framstille et feilaktig bilde av verdens hinduer. For et klart flertall av verdens hinduer tar avstand fra Aghori-sektens tro og religiøse seremonier, ifølge Aslan selv.

Den Washington-baserte lobbygruppa US India Political Action Committee (USINPAC) er blant de som reagerer kraftigst.

- Samtidig som det kommer inn flere meldinger om hatkriminalitet mot personer av indisk opprinnelse over hele USA, karakteriserer dette programmet hinduismen som kannibalistisk. Det er en bisarr måte å fremstille verdens tredje største religion, skriver USINPAC i en uttalelse.

USAs første hinduistiske kongressmedlem, skriver på Twitter at hun er opprørt over programmet.

«CNN bruker sin makt og innflytelse for å forsterke folks misforståtte bilde og frykt for hinduisme», skriver hun blant annet.

«De har skapt sjokkerende scener, som om de besøker en dyrehage. De gjentar falske stereoypier om kastesystemet, karma og reinkarnasjon, som hinduer har kjempet utrettelig for å kvitte seg med. CNNs reklamemateriell og trailere som viser en scen med en gruppe hinduer, under tittelen «kannibaler», foreviget bisarre og stygge inntrykk av hinduer og deres religion», fortsetter hun.

Forsvarer programmet

Aslan har selv forsvart sendingen og skriver i en Twitter-melding at «dette programmet handler om Aghori-sekten, ikke hinduisme.

- Til tross for alt dette, så vet jeg at det fortsatt er folk som har blitt støtt av episoden, spesielt når det kommer til å dekke problemer som kaste-diskriminering, som fortsatt er et følsomt tema for mange hinduer i USA, sier han videre, ifølge The Guardian.

CNN hyller selv seertallene i en pressemelding, og viser til at programmet var det mest sette (i sin sendetid) - blant seere mellom 18 og 34 år, ifølge Independent.

Aslan, som også er forfatter, har skrevet tre bøker om religion, og underviser ved Universitetet i California. I en Facebook-melding, der han svarer på mye av kritikken understreker Aslan at Aghori-sekten er «en ekstrem retning innen hinduismen, og representerer ikke hinduismen generelt».