Regissøren: - Ja, to i publikum måtte på sykehus. Men 1198 hadde det helt fint

(Dagbladet): - Jeg var i salen, og de fortalte meg backstage at folk besvimte, det sjokkerte meg, sier filmregissør og skaperen av kannibalfilmen «Raw», Julia Ducournau i et intervju med Variety.

- Alle spør meg om folka som ble dårlig. To i publikum måtte på sykehus. Jeg synes selvfølgelig synd på dem og håper at det går bra, men det var 1200 mennesker i kinosalen i Toronto, og 1198 hadde det helt fint, fortsetter regissøren.

- Er ikke en sjokkfilm

Ducournau sier at hun ikke kjenner filmen sin igjen når hun ser all medieomtalen.

- Det er ikke en gørrete sjokkfilm. Ja, den er laget for at du skal føle ubehag, og at du skal reflektere over din egen dødelighet og menneskelighet, men den skal ikke være skummel på den måten. «Raw» er ikke «Cannibal Holocaust», sier hun.

En av de første gangene «Raw» skapte overskrifter var under filmfestivalen i Toronto i fjor høst, og det er denne hendelsen, da en ambulanse ble tilkalt etter at flere besvimte, Ducournau omtaler i intervjuet som ble gjort nylig under filmfestivalen Sundance i delstaten Utah i USA.

Ble vist i Gøteborg

Mandag omtalte Dagbladet hvordan filmen skapte ubehag under Den internasjonale filmfestivalen i Gøteborg sist helg. To personer mistet bevisstheten.

I Norge har «Raw» premiere 21. april.

«Vegetarianeren Justine blir tvunget til å spise kjøtt under innvielsesritualet på veterinærstudiet. Hun får først en kraftig allergisk reaksjon, men snart begynner den umettelige sulten etter kjøtt å spre seg i kroppen. «Raw» er filmen som har fått publikum til å besvime i kinosalen under festivalvisninger i utlandet», skriver Filmweb i den norske filmomtalen.

Kritikerrost

Til tross for blodig tematikk og mye gørr, filmingredienser som ofte knyttes til mindre kredible sjangre, løftes «Raw» svært positivt fram av kritikerne.

Britiske The Guardian gir filmen hele fire av fem stjerner, og anmelderen titulerer kritikken på følgende måte: «jeg besvimte ikke under «classy» kannibalgrøsser, men jeg fikk ikke særlig lyst på lunsj».

- Smart skrevet, imponerende laget og utrolig blodig, skriver Hollywood Reporter etter Cannes-premieren i fjor.

«Raw» er også prisbelønt, blant annet under London Film Festival.