Regjeringens festningsverk skygger for Oslo sentrum

Oslos profil kan bli forandret til det ugjenkjennelige. Hvis planene for nytt regjeringskvartal blir realisert i det format og omfang som Statsbygg nå legger opp til, får byen en gigantisk festning i sin midte. Stortinget blir som en beskjeden liten husmannsplass mot regjeringens uinntakelige tårn. Symboleffekten om maktfordeling blir ikke akkurat god. Man er åpenbart villig til å ofre det meste på terrorsikringens alter.

Vi snakker om det største byggeprosjektet i nyere tid her i landet, på Hammersborg midt i sentrum av hovedstaden. I arkitektkonkurransen har Statsbygg lagt strenge begrensninger. Sju konkurransedeltakere har levert løsningsforslag. De har alle det til felles at de ruver uforholdsmessig. Premissene er at 5700 byråkrater fra samtlige departementer unntatt Forsvarsdepartementet skal plasseres på samme gårdsplass, og den skal være bombesikker. Da må det bli høyt, kompakt og lite innbydende.

Sikkerhetseksperter har viktige hensyn å ta når de skal forholde seg til et nytt terrorbilde. De er ikke vant til å tenke byutvikling. Men det må andre nå gjøre. Byplanleggere må bidra til at det skapes en riktig balanse mellom sikkerhet og en levende by. Stadig flere arkitekter og politikere advarer nå mot prosjektet. Seinest var Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på banen mot det han karakteriserer som et kraftfullt, monolittisk og stengt regjeringskvartal: «En steinørken, som er åpen bare mellom ni og fire, er ikke bra for byen vår.»

Tidligere statsminister Kåre Willoch (H) har også ytret innvendinger mot premissene for prosjektet. Han mener at det er unødvendig å flytte Utenriksdepartementet fra den historiske bygningen på Victoria terrasse, og at arealet rundt den nåværende høyblokka på Hammersborg ikke er stort nok til å huse alle departementene. Dette kravet om intens utnyttelse av et begrenset areal «burde være overraskende i hovedstaden i et usedvanlig romslig land,» ifølge Willoch.

Både byantikvaren i Oslo og flere ledende arkitekter mener at regjeringen ved moderniserings- og kommunalminister Jan Tore Sanner ikke har vært lydhør nok for faglige innspill. Det er i ferd med å reise seg krav om at regjeringskvartalet må bli tegnet på nytt. Planene må reverseres. Det er ennå ikke for seint å stanse gigantomanien som kan komme til å ødelegge – og bokstavelig talt legge øde – sentrum av Oslo.