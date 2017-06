Rørt Toralv Maurstad (90) fikk Heddapris: - Jeg visste ikke om jeg ville lære teksten eller klare å gå

(Dagbladet): - Det er egentlig et lite eventyr at jeg står her nå. Tilgi meg hvis jeg blir litt rørt, sier Toralv Maurstad (90), etter å ha gått opp på scenen for å motta Heddaprisen for beste mannlige medskuespiller i stykket «Overføring»

Søndag ble teater-Norges skuespillere og regissører hedret med Hedda-prisene, som ble delt ut av Oslo Nye Teater. Toralv Maurstad (90) mottok prisen for rollen som John i stykket «Overføring», som ble satt opp av Det Norske Teatret i samarbeid med Nationaltheatret.

Maurstad gjorde rollen etter at han fikk slag i fjor, og var rørt til tårer da han tok imot prisen til stående applaus.

- Jeg er full av takknemlighet over at jeg står her, faktisk. For å takke den jeg tror har mest med det å gjøre, vil jeg takke Beate, min kone. Jeg vet ikke hvor mange treningstimer hun har pisket meg til, hvor mange piller hun har gitt meg og hvor mye kjærlighet hun har gitt meg. Men jeg står nå faktisk her, sier Maurstad.

- Var sikkert overlegen

Den 90 år gamle skuespilleren forteller at han var litt nervøs da teatersjefen ringte og spurte om han ville gjøre rollen.

- Jeg visste ikke om jeg ville komme til å lære noe utenat. Jeg visste ikke om jeg ville klare å gå, men jeg tok sjansen. Nå står jeg her og får ros for at jeg tok sjansen på det, sier han, og takker også Tyra regissør Tyra Tønnesen, som han innrømmer at han først var litt skeptisk til.

- Jeg var sikkert litt overlegen. Hun var en ung dame, og jeg er over 90 år, så jeg holdt liksom den tonen med «hva har du gjort da, vennen min», sier Maurstad, men legger til at han raskt endret inntrykk da hun fortalte at hun hadde regissert «Julemiddag» på Nationaltheatret, som han syntes var «aldeles glimrende».

- Så jeg tenkte, jeg vil uansett være med og se om hun klarer å fikse det derre der. Og det har hun jo klart. Hun fortjener en stor takk fra meg, smiler Maurstad.

Støtte fra medspillerne

Til Dagbladet forteller han også at medspillerne hans i stykket var raske med å påpeke bedringen de så hos ham, hver gang han klaget på at han hadde dårlig balanse. Da kom de med setningen «Du skulle bare sett hvor dårlig du var for noen uker siden! Da hadde du dårlig balanse da!».

- Det er det samme som at du ikke selv merker at du blir gammel. Det er en så langsom forandring, men de som er rundt meg så at jeg hadde bedre balanse, bedre skritt og at jeg ikke gikk så hakkete. Så hver gang jeg sa at jeg hadde dårlig balanse, fikk jeg den setningen slengt etter meg. Så det var virkelig en oppmuntring, sier han.

- Det er en lang vei å gå fra å være lam etter et slag og til å stå på scenen. Da er man glad for at man har klart å komme så langt at han står på en scene og får pris, 90 år gammel, legger han til.

Pensjonerte psykologer

Teaterstykket «Overføring» er basert på psykolog Marit Råbus intervju med pensjonerte psykologer og psykiatere, om gjensidig påvirkning mellom livet dere og yrket deres. Dagbladets anmelder var også begeistret for stykket, og trillet en femmer på terningen.

Toralv Maurstad spiller rollen som John, og er den elste skuespilleren i stykket.

Regissør Tyra Tønnesen har laget teater av Råbus intervjuer.

Her er vinnerne av årets Heddapris.

Beste mannlige skuespiller/hovedrolle

- Jan Sælid for rollen som Kong Bérenger i «Kongen dør»Av Eugène IonescoRegi Stein Winge - Nationaltheatret

Beste kvinnelige skuespiller/hovedrolle

- Nina Ellen Ødegård for tittelrollen i «Orlando»Av Sigrid Strøm Reibo og Njål Helge Mjøs etter Virginia WoolfRegi Sigrid Strøm Reibo - Rogaland Teater

Beste mannlige skuespiller/medspiller

- Toralv Maurstad for rollen som John i «Overføring»Av Tyra Tønnessen etter Marit RåbuRegi Tyra Tønnessen - Det Norske Teatret i samarbeid med Nationaltheatret

Beste kvinnelige skuespiller/medspiller

- Hildegunn Eggen for rollen som Fjodor Karamasov i «Brødrene Karamasov»Av Ole Johan Skjelbred etter Fjodor DostojevskijRegi Ole Johan Skjelbred - Trøndelag Teater

Beste regi

- Sigrid Strøm Reibo for regi av «Orlando» og «Som dere vil»Av Sigrid Strøm Reibo og Njål Helge Mjøs etter Virginia Woolf - Rogaland TeaterAv William Shakespeare - Nationaltheatret

Årets forestilling

- «Orlando»Av Sigrid Strøm Reibo og Njål Helge Mjøs etter Virginia WoolfRegi Sigrid Strøm Reibo - Rogaland Teater

Beste barneforestilling

- «Brune»Av Niels Peter Underland og ensemblet etter Håkon ØveråsRegi Niels Peter Underland - Teater Joker i samarbeid med Akershus Teater

Beste forestilling for ungdom

- «We come from far, far away»Av NIE (New International Encounter)Regi Alex Byrne og Kjell Moberg - NIE

Beste scenografi/kostymedesign

- Robert Wilson for scenografi til «Edda»Konsept Robert Wilson, med tekster av Jon Fosse etter «Den eldre Edda»Regi Robert Wilson - Det Norske Teatret

Beste audiovisuell design

Ove Alexander Jamt Dahl, Morten Halle, Christine Lohre og Olav Nordhagen for videodesign, lyddesign, scenografi og lysdesign i «Rekyl».Av George BrantRegi: Franzisca Aarflot - Teater Innlandet i samarbeid med Nordland Teater og Franzisca Aarflot Produksjoner

Beste scenetekst

- Arne Lygre for original tekst til «La deg være»Regi Johannes Holmen Dahl - Nationaltheatret

Særlig kunstnerisk innsats

- Ensemblet i «Edda»Det Norske Teatret

Komiteens ærespris

- Bjørn Sundquis