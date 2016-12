Så lett kan barna tappe kontoen din

Det er mange skrekkhistorier om barn som har handlet nettspill og apper for titusener av kroner med foreldres kort. Fellesbetegnelsene for mange av disse hendelsene er at foreldre har latt barna belaste sine private kontoer når de har handlet, for eksempel ved at de har gitt fra seg passordet til kontoen som muliggjør kjøp.

I en undersøkelse om barns nettvaner fra 2014 svarte nær 45 prosent av foreldre med barn i alderen 13 til 15 år at barna hadde fått bruke foreldrenes kort ved netthandel. Gir du fra deg kortinformasjon eller passordet, til for eksempel Apple-IDen, gir du samtidig barna tilgang til familiens lønns- og brukskonti. Med adgang til ytterligere kjøp og nedlastinger er det fort gjort at hundrelappene, og til og med tusenlappene, flyr. Og da hjelper det lite om meningen var at poden kun skulle kjøpe seg ett spill til 14 kroner. Det finnes en del eksempel der foreldre har godkjent en billig oppgradering av en app, hvorpå barna kort tid etter har tappet kontoen for titusenvis av kroner med kjøp inne i appen.

Bankene får inn mange klagesaker der barn har overdratt bankkortene til foreldrene sine på netthandel. En stor andel av klagene gjelder kjøp av apper, filmer og musikk. Mange av disse sakene ender med at foreldrene ikke får igjen penger, nettopp fordi foreldrene har gitt fra seg passordet til barna.

Det er viktig at vi foreldre tar ansvar og hele tiden å tenke nettsikkerhet. Barna lærer seg fort å navigere på nettbrettet eller smarttelefonen og da er det fort gjort å kjøpe ting. Ofte er det slik at barna ikke bevisst misbruker foreldrene kort. Mange barn er helt uvitende om at det de laster ned koster penger. Samtidig er det ikke alltid like lett å tenke på at man handler med ekte penger også på nett. Barna bare trykker og trykker, uten å tenke over at ting ikke er gratis. Endene på visa kan bli at barna ubevisst bruker store summer på spill og moro.

Om ditt barn har misbrukt kortet ditt bør du både kontakte utsalgsstedet og kortselskapet. Foreldres erstatningsansvar reguleres av skadeerstatningsloven. Barn under 18 år er erstatningspliktige, noe som betyr at hvis de gjør noe med vilje, eller ikke tar hensyn, kan de måtte betale for de økonomiske skadene. Er det yngre barn som har påført foreldre økonomisk skade forplikter gjerne foreldrene seg til å betale erstatning på vegne av sin barn, med opp til 5.000 kroner. Men har foreldrene skyld i de økonomiske skadene, eller ikke har passet nok på, kan de måtte betale mer.

Ta derfor dine forhåndsregler i julen, når du lar barna belaste ditt kort når de handler eller laster ned ting. Barna har den digitale verden for sine føtter, og kan mye om mangt, men de trenger også tett oppfølging og opplæring.

Tips til trygg økonomisk nettbruk for deg og barna:

• Gi ikke fra deg passord til tjenester der du har registrert kortet ditt. Finner barnet noe det vil kjøpe på nettet, er det du som forelder som bør foreta selve handelen/transaksjonen

• Vær oppmerksom på at det å gi barnet Apple-ID koden er det det samme som å det passordet på kredittkortet.

• Aktiver funksjon der du må godkjenne kjøpet der det er mulig.

• Vurder å legge inn barnas bankkort fra de er 13 år, men sett grenser for hvor stort beløp som kan trekkes.

• Behandle ikke nettbruk og netthandel som en egen verden. Barna må lære se konsekvensen av å handle på nett, og det er foreldres jobb å gi dem kunnskapen de trenger.

• Endre brukernavn og passord om du tror barnet ditt har fått tak i det.

• Lær barna nettvett.