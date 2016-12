Simen Agdestein med bok om Østens flotteste brikkespill

BOK: Simen Agdestein (49) er en sagnomsust norsk sjakkspiller, med mange triumfer bak se Quatarg. Nå deltar han i VM i hurtigsjakk i Quatar. Han framsto merkverdig motsigelsesfull i et intervju med Ole Rolfsrud etter første dag, der man satt forvirret tilbake å lurte på om Agdestein mente at han hadde spilt godt eller dårlig. Det samme gjaldt motstanderne.

Uansett, han hadde bare fått ett og et halvt poeng på fem kamper og mente nok at det var i minste laget. Vi ønsker lykke til videre. For rundt 30 år siden intervjuet jeg Agdestein og spilte et parti med ham. Jeg holdt så vidt jeg husker ut i 32 trekk.

Simen er en mangfoldig spiller. Han ble norgesmester som 15-åring og stormester tre år seinere. Han har for lengst skrevet seg inn i norsk sjakkhistorie som en av de største. Han har trent Magnus Carlsen og skrevet en bok om ham. Nå har han utgitt en ny bok, som bør interessere alle som liker å bryne hjernen sin på spillebrettet.

Den heter «Tenkesport. De fire store». Agdestein har vent nesa østover og utvidet sitt repertoar. Han har studert de klassiske strategispillene fra Øst-Asia; nærmere bestemt Shogi, Go og Xiangqi. Det fjerde spillet han skriver om, er sjakk. «Spillene har den samme uutgrunnelige dybden som sjakk,» sier Agdestein, som også er en forbilledlig pedagog.