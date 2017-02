Skal vi sende denne middelaldrende cowboyen til den europeiske MGP-finalen?

Ikke et stygt ord om cowboyen fra de dype østfoldskoger. I en mannsalder har Rune Rudberg (55) spilt seg ut mot og langt utpå havet - og svømt inn til land.

Han har falt, reist seg, trynet - og reist seg. Igjen og igjen. Artisten har forlatt dansbandsjangeren og spiller countryrock han ikke trenger å skjemmes over. Rudberg har vært med i det norske MGP-sirkuset flere ganger før - uten å lykkes. Men at «mykcountry» skal være det resten av Eurpa tørster etter, er jeg svært usikker på.

MGP-finalistene 2017 1. Ammunition, «Wrecking Crew».

«Wrecking Crew». 2. Ulrikke Brandstorp , «Places».

, «Places». 3. Amina Sewali , «Mesterverk».

, «Mesterverk». 4. Jowst , «Grab The Moment».

, «Grab The Moment». 5. Kristian Valen «You and I».

«You and I». 6. Elin & The Woods , «First Step In Faith/Oadjebasvuhtii».

, «First Step In Faith/Oadjebasvuhtii». 7. Jenny Augusta , «I Go Where You Go».

, «I Go Where You Go». 8. Ella «Mamma boy»

«Mamma boy» 9. Rune Rudberg Band , «Run Run Away».

, «Run Run Away». 10. In Fusion, «Nothing Ever Knocked Us Over».

MGP-general Jan Fredrik Karlsen har en smittende entusiasme og viser en voldsom glød for årets store tv-begivenhet, som i fjor

Men matcher årets låter og artister hans visjon om å vinne den europeiske finalen i Kiev i mai?

Vanskelig å si ettersom vi ikke fikk høre mer enn femten sekunder av hver låt. Men det var et par låter/artister som i denne korte presentasjonen skiller seg noe ut: Ammunition (Åge Sten Nilsen), Elin & The Woods og In Fusion.

I år må vi gjøre noe helt annet enn vi gjorde i fjor: være sikker på at vi sender en artist som er tilgjengelig, tydelig og synlig.

I fjor vant Agnete Johnsen den norske MGP-finalen med «Icebreaker», en god, men kanskje noe krevende låt - som ikke engang kvalifiserte seg til den europeiske finalen. Men den store krisa var hennes manglende tilstedeværelse i forkant av og gjennom hele finaleuka. Av helsemessige grunner maktet hun verken å møte presse eller publikum.

I dette universet kan man ikke være hemmelig og utilgjengelig - uansett hva grunnen er. The show must go on gjelder for MGP mer enn nesten noe annet.

Ammunition frister med en bredbeint, fengende, melodiøs rocker. Åge Sten Nilsens viktigste våpen er hans showman-egenskaper. Måten han byr på seg selv og klarer å skape interesse rundt det han driver med, har vært imponerende. Vi husker fremdeles hvordan han og Wig Wam rocket og herjet Kiev i 2005.

Elin & The Woods pirrer nysgjerrigheten med sitt etniske konsept. Men også hvordan Elin framstår, med horn og kvister i håret, og ikke minst med en troverdig musikalsk tilnærming til et genuint samisk uttrykk som inkluderer joik. Spennende.

Det siste vi fikk presentert av Jan Fredrik Karlsen og programlederteamet Line Elvsåshagen og Kåre Magnus Bergh - på direktesendt NRK1 og NRK.no tirsdag formiddag, var den sammensatte kvinnetrioen In Fusion. Her er jeg mer usikker, for noen få sekunder er lite å vurdere på. Men denne høres veldig ut som en MGP-designet og dansevennlig europop. Den har muligens noen vanedannende elementer som vi kan kjenne igjen fra russelåter, så her kan det gå begge veier.

Kristian Valen er et multitalent, men hvorfor vil Jan Fredrik Karlsen på død og liv ha ham med? En viss forutsigbarhet og tilregnelighet må man forvente i denne manesjen. Smakebiten på balladens hans, «You and I», høres jo grei ut. Men en løs kanon på dekk, vet vet ikke helt...

Skuespiller Amina Sewalis «Mesterverk» er den eneste med norsk tekst, men noe mesterverk hørtes det likevel ikke ut som. Den folkrock/country-inspirert «I Go Where You Go» signert Jenny Augusta høres helt Shania Twain-grei ut, men er den overbevisende nok?

Rune Rudberg har deltatt seks ganger i norske MGP-finaler, og «hver gang feil låt vunnet», som han uttrykker det. Hans fengende glad-country «Run Run Away» skjemmer ham ikke, men er neppe den låta som resten av Europa hyler etter.

Når vi om en uke får presentert alle låtene i sin helhet, skal vi gjøre en vurdering. Det NRK-general Jan Fredrik Karlsen presenterte tirsdag formiddag, var vel som forventet; noen nye og interessante stemmer og et par-tre veteraner.

Lørdag 11. mars blir det finale i Oslo Spektrum. I tillegg til telefonstemmer, skal en europeiske sammensatt jury være med å stemme fram en norsk vinner - som en korrektiv til og justering av den norske smaken. En kvalitetssikring? Kanskje.