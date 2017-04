«Skam»-sjef etter svensk overgreps-avsløring: - Et av målene med serien er å gi ungdom verktøy til å takle problemer de møter

(Dagbladet): I går skrev Dagbladet at ei jente fra kommunen Kungsbacka utenfor Göteborg valgte å fortelle om grove overgrep etter å ha sett NRK-serien «Skam».

Jenta, som i dag er i tenåra, skal ha blitt voldtatt og misbrukt av faren sin over flere år. Faren er nå tiltalt for grov voldtekt og overgrep av barn. Han har innrømmet forholdene i politiavhør, ifølge svenske medier.

I sesong to av «Skam» blir karakteren Noora (Josefine Frida Pettersen) utsatt for overgrep og trusler av Nikolai (Fredrik Vildgren), storebroren til kjæresten hennes.

Noora velger å konfrontere Niko med loven i hånd, og gir ham ei real lekse i hvilke lovbrudd han har begått.

Se klippet hos NRK her.

- Selvsagt positivt

Håkon Moslet er redaksjonssjef for «Skam» hos NRK P3. Han skriver i en SMS til Dagbladet at det å gi ungdom verktøy til å takle problemene de møter, er et av målene med serien.

- Jeg kjenner ikke til den aktuelle casen, men hvis Nooras håndtering av truslene i sesong to har gitt en ung svensk jente mot til å anmelde overgrep, så er det selvsagt positivt, skriver Moslet.

Han påpeker at Nooras anmeldelse av Niko er et konkret eksempel på «verktøykassen» serien håper å gi ungdom.

- Hun er en sterk karakter som med loven i hånd kommer seg ut av en vanskelig situasjon. Hun viser at skammen og skylden ligger hos overgriperen, ikke hos den som uskyldig har blitt utsatt for det, avslutter Moslet.

Redaksjonssjefen opplyser at serieskaper Julie Andem ikke ønsker å kommentere saken, og at det ikke er aktuelt for Josefine Frida Pettersen, som spiller Noora, å uttale seg.

Kripos-ros

Nooras håndtering av overgrepet og truslene fra Nikolai ble en nasjonal snakkis i fjor vår.

«Skam» ble hyllet av blant andre Kripos, som mente at Nooras opptreden kunne hjelpe andre unge i liknende situasjoner.

- Det er veldig bra at NRK gjør dette, da det kanskje kan være med på å åpne øyene til unge og få dem til å forstå at de må ta kontakt med overgrepssenter eller lege hvis de opplever slike ting. Jo fortere, jo bedre. Dette må de gjøre for å sikre spor, og for å bli ivaretatt. Dette er helt uavhengig om man vil anmelde saken eller ikke, sa Ann Kristin Grosberghaugen, leder av voldtektseksjonen på Kripos, i mai.