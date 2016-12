Slik lar du deg lure av salget

Julefreden har knapt senket seg når det store jule- og nyttårssalget er i gang. Mange av oss kan irritert registrere at varer som vi kjøpte i julegave, til fullpris, nå kan anskaffes til nedsatt pris. Men selv om ergrer oss over dette, og vi kanskje har tømt lommeboken i juleforberedelsene, er det lett å la seg friste til å grave dypt i lommeboken for å utnytte salget.

Salg og tilbud gjør noe med oss. Vi lar oss friste og stresse til handel når tilbudsplakatene lyser mot oss. Det er for mange vanskelig å la være å handle. Og det til tross for at man hverken har behov for eller egentlig har råd til varene.

Dette betyr nødvendigvis ikke at du skal holde deg unna salget. Tvert i mot. Det er fullt mulig å gjøre mange gode kjøp, ja til og med kupp, på salget. Men det er viktig å være klar at det ikke er gull alt som glitrer, og det som kan virke som et svært godt tilbud ikke nødvendigvis er det. Salgstriksene og – fellene er mange, og det er lett å trå feil i jungelen av salgsplakater.

Det er for eksempel ikke uvanlig for butikker å ta frem såkalte ugunstige varer fra tidligere sesonger, som det har vært vanskelig å kvitte seg med, når det er salg. Disse varene prises ned og presenteres sammen med andre salgsvarer. Det betyr ikke at varene ikke er verdt å kjøpe, men det er lett å la seg blende av tilbudene når man ikke vet at dette er varer som tidligere har vært problematiske å selge.

Det hender også at butikker setter opp prisen på en vare før salget, før de setter den ned og presenterer den som en salgsvare under salget. I forbindelse med Black Friday var det noen butikker som ble avslørt når de tok i bruk denne taktikken. Da kan du faktisk ende opp med å kjøpe noe du trodde var på salg til en høyere pris enn det varen tidligere kostet.

En del butikker har også fått kritikk fordi de presenterer varer som et tilbud når varen har hatt den samme «nedsatte» prisen i lang tid. Når en vare har hatt redusert pris i en lengre periode, er ikke varen lenger på salg. Da er denne prisen en etablert pris og skal derfor ikke markedsførers som en tilbudsvare. Dette er fordi salgsskilt stresser oss i kjøpsøyeblikket, da et tilbud er ment for en begrenset periode. En vare som har nedsatt pris gir gjerne økt salg. Butikker har derfor ikke lov å villede kundene, eller stresse dem, ved å la de tro at dette tilbudet er i en begrenset periode.

Disse eksemplene illustrerer viktigheten av å være litt kritisk når du handler på salg. Er du det har du større sannsynlighet for å lykkes med dine innkjøp. Du kan for eksempel allerede i desember kjøpe inn neste års julegaver, du kan oppdatere basisgarderoben med plagg til nedsatt pris og den gamle vaskemaskinen kan byttes ut til en lavere kostnad. Mulighetene er mange.

Fem tips for å lykkes på salget:

1. Budsjett: Lag deg et salgsbudsjett og sett en grense for hvor mye du har råd til og ønsker å handle for. Tenk også gjennom hva du trenger og hva du er ute etter før du begynner å tråle butikkene. Da er det letter å vite hva du skal se etter, og enklere å unngå bomkjøp.

2. Vurder: Gå ikke til innkjøp av noe kun fordi det er på salg. Spør deg selv om du ville kjøpt varen om den ikke var på tilbud. Er svaret nei bør du kanskje revurdere kjøpet. Det er også lett å la seg friste til å kjøpe klær som ikke passer, bare fordi de er på salg. Finner man et plagg man liker til nedsatt pris, men i feil størrelse, er det lett å se bort fra at varen er for liten eller for stor.

3. Vær kritisk: Ta det ikke for gitt at tilbudet er et godt et. Sjekk på nettet hva varen koster der, spør butikkpersonalet om prisen på varen og vurder alle kjøp med et kritisk blikk Om før-pris ikke er opplyst er det lurt å spørre betjeningen hva varen har kostet før.

4. Basis: Salget er en gyllen mulighet til å oppdatere basisgarderoben med varer til nedsatt pris. Gå for klassiske basisplagg som du vet du trenger.

5. Gaver: Det kan være mye å spare på å kjøpe gaver på salg.