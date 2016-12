Slik påvirkes «Star Wars»-filmene av Carrie Fishers død

(Dagbladet): Tirsdag kveld ble det kjent at Carrie Fisher, som spilte prinsesse Leia i «Star Wars», har gått bort etter at hun fikk hjerteinfarkt på et fly, lille julaften.

Den amerikanske skuespilleren ble 60 år gammel, og døde på en intensivavdeling ved et sykehus i Los Angeles, hvor hun ble innlagt etter hjerteinfarktet.

Nå stilles det spørsmål om hvordan dødsfallet vil påvirke kommende «Star Wars»-filmer.

Den neste filmen i serien er «Star Wars: Episode VIII», som har premiere i desember 2017. Produksjonsselskapet Lucasfilm har bekreftet overfor TMZ at Carrie Fisher har filmet alle scenene hun hadde i filmen. I en twittermelding publisert 2. juli i år, skrev filmselskapet også at de var ferdig med filmingen.



Talspersonen for Lucasfilm sier videre at det er for tidlig å si noe om hvordan Fishers død vil påvirke nye filminnspillinger i «Star Wars»-sagaen.

Ville gi Leia en stor rolle

Det har vært spekulert i at både Mark Hamill, som spilte rollen som Luke Skywalker, og Carrie Fisher, skulle dukke opp i den kommende filmen «Star Wars: Episode IX». Men filmingen til denne starter ikke før neste år, skriver Heavy.com.

Nettstedet skriver videre at det vil være vanskelig for filmskaperne å se bort fra Fishers død, siden hun har en stor rolle i de tidligere filmene, og antagelig kommer til å ha en stor rolle i de neste to.

I et intervju med Entertainment Tonight i januar, sa Colin Trevorrow, regissøren for «Star Wars: Episode IX», at han ønsket at Mark Hamil og Carrie Fisher skulle ha større roller i den kommende filmen. Han røpet at han ville «dra disse karakterenes historie til nye steder».

- De er ikoner, men de er også mennesker som har lidd store tap og kjempet mot store utfordringer gjennom alle disse filmene, sa Trevorrow.

Vil ikke kommentere

Ifølge The Telegraph nektet en talsperson for Walt Disney tirsdag å gi noen kommentar på hvorvidt Leia ville dukke opp i filmer etter «Episode VIII».

Fansen spekulerer nå på hvordan filmskaperne skal finne en løsning for Leia på lerretet. Mens noen trekker frem muligheten for at Leia i fremtiden vil bli dataanimert, er det også mulig at handlingen i den neste filmen, «Star Wars: Episode IX», kan omskrives, eller at en ny skuespiller overtar rollen.

Dette skjedde blant annet da skuespiller Richard Harris, som spiller professor Humlesnurr i de to første «Harry Potter»-filmene døde. Rollen som Humlesnurr ble overtatt av Michael Gambon.

Var på promoturné

Fisher var med god margin mest kjent som prinsesse Leia Organa i «Star Wars», og har spilt i «Episode IV: Et nytt håp» (1977), «Episode V: Imperiet slår tilbake» (1981), «Episode VI: Jediridderen vender tilbake» (1983) og «Episode VII: The Force Awakens» (2015).

Foruten «Star Wars»-filmene har Fisher også medvirket i «The Blues Brothers», «The Man with One Red Shoe», samt «When Harry Met Sally».

Hun var også forfatter, og har nylig gitt ut selvbiografien «The Princess Diarist». Fisher var utenlands i forbindelse med en promoturné for boka.

Skuespilleren har tidligere vært åpen om sine personlige problemer. Hun er diagnostisert med bipolar lidelse og har misbrukt kokain og medikamenter.