Slik ville hun bli husket: «Carrie Fisher druknet i måneskinn - kvalt til døde av sin egen BH»

(Dagbladet): Tirsdag kveld ble det kjent at Carrie Fisher, mest kjent som prinsesse Leia i «Star Wars»-filmene, har gått bort etter at hun fikk hjerteinfarkt på et fly, lille julaften.

Den amerikanske skuespilleren ble 60 år gammel, og døde på en intensivavdeling ved et sykehus i Los Angeles, hvor hun ble innlagt etter hjerteinfarktet.

Men skal vi tro det Fisher selv skrev i biografien «Wishful Drinking», var det ikke slik hun ville at dødsårsaken hennes skulle blitt rapportert.

Ifølge selvbiografien ville hun det skulle stå at hun druknet i månelys, kvalt til døde av sin egen BH.

Bakgrunnen var en diskusjon med «Star Wars»-regissør George Lucas, skriver Vox.

Ikke undertøy i rommet

Ifølge Lucas fantes det nemlig ikke kvinneundertøy i galakser langt, langt borte.

«George kommer bort til meg på den første dagen vi filmet, kaster ett blikk på kjolen og sier, «Du kan ikke gå med BH under den kjolen». Så jeg sier, «Ok, jeg skal bite det i meg. Hvorfor ikke?». Og han svarer, «Fordi... det finnes ikke noe undertøy i verdensrommet», skrev Fisher i boken.

Videre fortsetter hun med å sverge ved at dette er sant, og at Lucas fremførte forklaringen sin med stor overbevisning. Akkurat som om han selv hadde vært i verdensrommet, kikket seg rundt, og ikke kunne se noen form for undertøy noe sted.

- Fantastisk nekrolog

Hun skriver også at Lucas ved en senere anledning skal ha forklart henne grunnen.

«Det som skjer er at du drar ut i verdensrommet og blir vektløs. Så langt er alt vel, ikke sant? Men så utvider kroppen din seg??? Men BH-en din gjør det ikke - så du blir kvalt av din egen BH», skrev Fisher i boken, og la til at hun mente dette ville blitt en fantastisk nekrolog.

«Så fortell mine yngre venner det, uansett hvordan jeg forlater verden. Jeg vil at det skal rapportres at jeg druknet i måneskinn, kvalt av min egen BH»